Braunschweig: E-Scooter-Fahrer stirbt an den Folgen eines Unfalls

Braunschweig Ein 80-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Mittwoch an den Folgen eines Verkehrsunfalls gestorben. Jetzt sucht die Polizei Braunschweig nach Zeugen.

Bereits am Montag ist es gegen 10.30 Uhr in den Vormittagsstunden im Bereich des Heidbergsees in Braunschweig zu einem Verkehrsunfall gekommen. Das berichtet die Polizei Braunschweig.

Dabei ist ein 80-Jähriger mit einem E-Scooter gestürzt. Anschließend hat sich der gestürzte Senior nach Hause begeben, ohne den Unfall der Polizei zu melden oder sich in ärztliche Behandlung zu begeben.

Der 80-Jährige stirbt an den Unfallfolgen

Zwei Tage später, am Mittwoch, wurde der Mann bewusstlos in seiner Wohnung aufgefunden und ins Krankenhaus gebracht, wo er in den Nachmittagsstunden an den Folgen einer Hirnblutung verstorben ist.

Der Polizei liegen keine Erkenntnisse zum genauen Unfallhergang sowie zur Unfallörtlichkeit vor. Der Verkehrsunfalldienst Braunschweig sucht deshalb nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Hinweise bitte unter der Telefonnummer (0531) 476 3935.