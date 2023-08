Salzgitter. Nachdem er seinen Wagen in einen Graben setzte, hatte sich der Mann eigentlich davon gemacht. Bei der Unfallaufnahme tauchte er wieder auf.

(Symbolbild) Erst geflüchtet, dann doch noch wiedergekommen: Ein Betrunkener baute in Bleckenstedt einen Unfall.

Polizei Salzgitter Unfallflucht in Salzgitter - Betrunkener kehrt doch noch zurück

Ein 35-jähriger Mann hat am Donnerstagabend gegen 19.50 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Broistedter Straße in Bleckenstedt gebaut. Wie die Polizei berichtet, kam er nach links von der Fahrbahn ab und landete in einem Graben.

Erste eintreffende Polizeibeamte konnten den Fahrer jedoch nicht mehr in seinem Pkw vorfinden. Anzeichen deuteten auf eine mögliche Alkoholbeeinflussung des Mannes hin.

Doch: Noch während der Unfallaufnahme kam der vermeintliche Verursacher zur Unfallstelle zurück. Die Polizei konnte bestätigen, dass er betrunken war und beschlagnahmte das Auto. Eine Messung am mobilen Alcomaten ergab einen Wert von fast 2 Promille. Weiterhin besteht bei dem Fahrer der Verdacht, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden.