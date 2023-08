Netflix-Serie „The Blacklist“: Letzte Staffel zeigt Wolfsburg

Wolfsburg/New York In der zehnten Staffel der Netflix-Serie „The Blacklist“ ist plötzlich die VW-Stadt von oben zu sehen. Welche Rolle spielt Wolfsburg in der US-Serie?

In der zehnten Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie "The Blacklist" taucht plötzlich ein Luftbild von Wolfsburg auf.

Welche Rolle spielt Wolfsburg in der Netflix-Serie „The Blacklist“? Kurios: In der vierten Folge der zehnten Staffel der Serie wird auf einmal eine Drohnenaufnahme von Wolfsburg eingeblendet. Zwischen zwei Dialogen, in denen es offensichtlich nicht um Wolfsburg, sondern um New York und dem JFK-Flughafen geht.

Seit 12. August ist die zehnte Staffel der beliebten Netflix-Serie „The Blacklist“ mit insgesamt 22 Folgen auf Netflix verfügbar. Derzeit ist es die Top-2-Serie unter den Netflix-Nutzerinnen und -Nutzern. Und wer ein wachsames Auge hat, kann plötzlich in der zehnten Staffel eine Luftaufnahme von Wolfsburg sehen.

Wolfsburg in der Netflix-Serie „The Blacklist“: Welche Rolle spielt die Stadt?

In der vierten Folge „Die Hyäne“ der zehnten Staffel wird in Minute 18:52 das Luftbild eingeblendet. Für etwa zwei Sekunden sind dann der Robert-Koch-Platz, die Porschestraße, die Redaktion der Wolfsburger Nachrichten, die Volkswagen Arena, die Autostadt und das VW-Werk zu sehen. Vor Einblendung des Luftbildes gab es einen Szenenwechsel.

Die Folge ist darüber hinaus etwas ganz besonderes, denn: Es ist die 200. Folge der Serie und somit eine Jubiläumsfolge. Und auch die zehnte Staffel ist keine normale Staffel. Mit der 22. Folge endet die beliebte US-Serie. Insgesamt kommt die Serie auf 218 Folgen.

Wird in der Jubiläumsfolge von „The Blacklit“ von Wolfsburg gesprochen?

Das alles erklärt allerdings nicht, warum plötzlich Wolfsburg zu sehen ist. Serien-Fans unserer Redaktion sagen, dass ihnen bislang keine bestimmte Rolle der Stadt aufgefallen sei. Eingeblendet wird das Schnittbild zwischen zwei Dialogen. In einem davon heißt es, dass sich Siya Malik, gespielt von Anya Banerjee, nun auf den Weg zum JFK-Flughafen macht. Die Szene spielt offensichtlich in den USA, genauer gesagt in New York.

„Wir haben einen Treffer in einem der Motels in der Gegend“, sagt Siya Malik. Mit „in der Gegend“ meint sie aber eher nicht Wolfsburg, denn von der VW-Stadt ist nie die Rede.

Darum geht es in der Netflix-Serie „The Blacklist“

Die Krimiserie „The Blacklist“ wurde in den Vereinigten Staaten gedreht. Die erste Staffel ist am 23. September 2013 auf NBC erschienen. In der US-amerikanischen Serie spielt James Spader einen mit dem FBI kooperierenden Schwerverbrecher namens Raymond „Red“ Reddington. Er ist ehemaliger Offizier des Office of Naval Intelligence, die nachrichtendienstliche Abteilung der US Navy, und einer der meistgesuchten Verbrecher der USA. Und versucht nun, bei der Suche nach Verbrechern und Terroristen zu helfen.

Das ist James Spader der in der US-Serie „The Blacklist“ den Schwerverbrecher Raymond „Red“ Reddington spielt (Archivbild). Foto: Andrew Gombert / dpa

Die Serie „The Blacklist“ erhielt bereits zweimal die Auszeichnung „ Primetime Creative Arts Emmy Awards“. Im amerikanischen Fernsehen werden dabei jährlich die besten künstlerischen und technischen Errungenschaften in der Filmindustrie ausgezeichnet. Die US-Serie bekam zweimal den Preis für besondere Stunt-Performances.