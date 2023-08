Gender-Sprache Wird das Gendern an Schulen auch in Niedersachsen verboten?

Sachsen-Anhalt verbietet das Gendern an Schulen. Niedersachsen erlaubt es weiterhin.

Hannover Diese Woche gab das Bildungsministerium in Sachsen-Anhalt bekannt, das Gendern an Schulen zu verbieten. Wie sieht es in Niedersachsen aus?