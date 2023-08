Tödliche Frontalkollision: Junger Autofahrer und Kind sterben

Bei einem Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Tanklastzug auf der Bundesstraße 402 in Meppen im Landkreis Emsland sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Der 19 Jahre alte Autofahrer habe am Mittwochnachmittag zum Überholen angesetzt und dabei offensichtlich den entgegenkommenden Lastzug übersehen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Es kam zum Frontalzusammenstoß, der Personenwagen wurde laut Polizei „massiv deformiert“ und in den Seitenraum geschleudert. Der Fahrer und sein 12 Jahre alter Beifahrer starben noch am Unfallort, der 59 Jahre alte Lastwagenfahrer erlitt einen Schock. Die Bundesstraße war für mehrere Stunden gesperrt.

Zollbeamte schnappen mutmaßlichen Drogenkurier

Zollbeamte haben auf der Autobahn 27 nahe Bremen einen mutmaßlichen Drogenkurier mit mehr als zwei Kilogramm Marihuana auffliegen lassen. Bereits am Sonntag hätten die Beamten das Rauschgift mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von rund 15.000 Euro gefunden, teilte der Zoll am Donnerstag mit. Bei einer Kontrolle habe der 32 Jahre alte Fahrer die Frage verneint, ob er Rauschmittel dabei habe. Die Zollbeamten nahmen jedoch im Auto den typischen Cannabisgeruch wahr. Das Rauschgift war in einem Karton auf der Rücksitzbank deponiert.

„Die Menge von zwei Kilogramm Marihuana lässt vermuten, dass wir es mit einem Drogenkurier zu tun haben“, sagte Nicole Tödter, die Leiterin des Hauptzollamts Bremen. Auch bei geringsten Mengen werde sofort ein Strafverfahren eingeleitet. Der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen, bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten eine weitere geringe Menge an Marihuana.