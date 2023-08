Starkregen über Schöningen führt zu vielen Feuerwehr-Einsätzen

Schöningen Unwetter mit Folgen: In Hoiersdorf brach ein Damm, die Feuerwehr im Helmstedter Südkreis musste zudem zahlreiche Keller auspumpen.

Die Feuerwehren in Schöningen, Hoiersdorf, Esbeck und Heeseberg-Ost hatten am Mittwochabend einiges zu tun.

Unwetter über Schöningen haben am Mittwochabend zahlreiche Feuerwehreinsätze ausgelöst. Bis 21 Uhr wurden über 60 Einsatzlagen gemeldet, erklärt ein Feuerwehr-Sprecher. Tatsächlich abgearbeitet wurden demnach 46 Einsätze.

Das Zentrum der Einsätze lag im Bereich der Stadt Schöningen. „Es wurden zahlreiche Keller ausgepumpt“, sagt Sprecher Holger Hirsch. In einem Gebäude sei außer Wasser auch die Gefahr von Elektrizität für die Kräfte akut gewesen. Im Ortsteil Hoiersdorf wiederum brach ein Damm, was dazu führte, dass ein Grundstück überflutet wurde. In einem weiteren Gebäude lief Wasser durch die Decke.

Im Einsatz waren sämtliche Fahrzeuge der Feuerwehren Schöningen, Hoiersdorf und Esbeck sowie Heeseberg-Ost. Kreisbrandmeister Maik Wernuth erschien ebenfalls, um sich ein Bild vom Geschehen zu machen. Weitere Unwetter werden für die Nacht zu Donnerstag erwartet.