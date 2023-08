Gullydeckel auf A7 geworfen – Anklage wegen versuchten Mordes

Im Falle des Gullydeckel-Wurfs auf der Autobahn 7 im August 2022 hat die Staatsanwaltschaft Hildesheim Anklage erhoben. Zwei Heranwachsenden – zur Tatzeit 18 und 20 Jahre alt – wird unter anderem versuchter Mord zur Last gelegt, in Verbindung mit gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Ein Jugendlicher, der zur Tatzeit 17 Jahre alt war, soll Beihilfe geleistet haben. Die Anklage geht zur Jugendkammer des Landgerichts Hildesheim.

Den beiden älteren Angeschuldigten solle es darauf angekommen sein, Kollisionen hervorzurufen – tödliche Verletzungen hätten sie billigend in Kauf genommen. „Insoweit wäre das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt, da die Insassen arg- und wehrlos waren“, teilte die Hildesheimer Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Die Autoinsassen seien arg- und wehrlos gewesen.

Zwei Gullydeckel auf A7 bei Hildesheim geworfen – das ist laut Staatsanwaltschaft passiert

Die Tat liegt etwa ein Jahr zurück: Am 20. August hatte ein Gullydeckel die Windschutzscheibe eines auf der A7 bei Hildesheim fahrenden Autos durchschlagen. Der damals 52 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt, die damals 43-jährige Beifahrerin lebensgefährlich. Ein zweiter Gullydeckel, der auf die entgegengesetzte Fahrbahn geworfen wurde, traf zwar keinen Wagen, führte aber im weiteren Verlauf zu Beschädigungen an vier Fahrzeugen, die über ihn hinwegfuhren.

Den Überzeugungen der Hildesheimer Staatsanwaltschaft zufolge stahlen die beiden älteren Beschuldigten zuvor aus der naheliegenden Ortschaft Harsum mehrere Gullydeckel mit einem Gewicht von je 24 Kilogramm. Sie luden die Gullydeckel in ein Auto, in dem sich auch der Jugendliche befand. Dieser soll den Plan der beiden anderen laut Staatsanwaltschaft gekannt, „mehrfach Vorbehalte geäußert“, die anderen jedoch in der Tatnacht begleitet und „gefördert“ haben.

Die Gullydeckel wogen jeweils 24 Kilogramm. Die Angeschuldigten sollen sie aus Harsum gestohlen haben. (Archivbild) Foto: Clemens Heidrich / dpa

Auf der Brücke soll der nunmehr 19-jährige Angeschuldigte den Gullydeckel geworfen haben, der zu dem schweren Unfall mit den beiden Verletzten führte. Der Älteste soll anschließend den Gullydeckel auf die Fahrbahn in Richtung Norden geworfen haben.

Harsum: Kameras filmten das Auto der mutmaßlichen Gullydeckel-Werfer

„Der hinreichende Tatverdacht begründet sich unter anderem auf dem von ihnen genutzten Pkw, der in zeitlicher Nähe von mehreren Kameras von Gewerbebetrieben in Harsum videografiert worden sein soll“, erklärt die Staatsanwaltschaft. „Die darauf gestützten umfangreichen Ermittlungen führten dann zur Identifikation der drei Angeschuldigten.“ Zudem habe der zur Tatzeit 17-Jährige Angaben gemacht, die den Tatvorwurf stützen.

Die beiden älteren Angeschuldigten befinden sich seit dem 12. April in Untersuchungshaft. Zuvor hatten sich die Ermittlungen auf einen 50 Jahre alten, psychisch kranken Mann fokussiert: Dieser war kurz nach der Tat festgenommen worden – allerdings wurde der Haftbefehl einen Monat später aufgehoben.

Im sogenannten Zwischenverfahren muss nun die Jugendkammer des Landgerichts über die Zulassung der Anklage entscheiden.