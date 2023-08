Tödlicher Unfall beim Überholen: 62-Jähriger kommt ums Leben

Ein 62 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall in Hildesheim ums Leben gekommen. Zwischen den Ortsteilen Sorsum und Neuhof sei der Mann am Mittwochmorgen mit seinem Wagen auf der Landstraße unterwegs gewesen und habe zwei andere Autos überholt, sagte eine Polizeisprecherin. Als ihm dabei ein Auto entgegenkam, geriet sein Wagen ins Schleudern, kam von der Straße ab, überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Vermutlich sei der 62-Jährige zu schnell gefahren und habe dann die Kontrolle verloren, sagte die Sprecherin. Der Mann starb nach Angaben von Polizei und Feuerwehr noch an der Unfallstelle.

Weitere Verletzte gab es nach Polizeiangaben nicht. Die Straße wurde zwischenzeitlich für mehrere Stunden beidseitig abgesperrt. Das Auto des 62-Jährigen wurde geborgen.

Mehr als 150 Autos zerkratzt – mehr als 250.000 Euro geschätzter Schaden

Mehr als 150 Autos sind in der Nacht zu Mittwoch in Göttingen zerkratzt worden. Der bisherige Gesamtschaden belaufe sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf über 250.000 Euro, teilte die Polizei mit. Es gebe bereits mehr als 160 Anzeigen und es würden sich weiter Geschädigte bei den Dienststellen melden.

Nach ersten Erkenntnissen zerkratzten Unbekannte mutmaßlich zwischen drei und fünf Uhr in der Göttinger Weststadt die Lackierungen der Autos mit einem spitzen Gegenstand und konnten unerkannt entkommen. Die Polizei erhofft sich Hinweise auf Verdächtige.

Mähdrescher fährt sich in Baustelle fest – Stau

Ein Mähdrescher hat sich am Mittwochmorgen in einer Baustelle auf dem Südschnellweg in Hannover festgefahren und für kilometerlangen Stau gesorgt. Die Autos hätten sich auf einer Länge von fast vier Kilometern gestaut und gut 20 Minuten gestanden, sagte ein Polizeisprecher. Inzwischen rolle der Verkehr aber wieder. Im Süden Hannovers soll der Ausbau der Schnellstraße helfen, den oftmals stark stockenden Verkehr zu entzerren. Geplant ist ein neuer Tunnel, der in den kommenden Jahren eine marode Brücke ersetzen soll. Wegen des umstrittenen Projekts gibt es immer wieder Streit mit Umweltschützern.

