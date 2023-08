Großes Lichterspektakel erleuchtet Bad Harzburg

Im Jahr 1575 trug es sich zu, dass Bad Harzburger zum ersten Mal Sole gefördert haben - 448 Jahre später will das die Stadt im Harz feiern. Live-Musik auf mehreren Bühnen, stimmungsvolle klassische und technische Illuminationen, Kinderbereich, Schlemmer- und Stöbermeile, Vereinspräsentationen und ein großes Feuerwerk – all das verspricht die Stadt für das diesjährige Salz- und Lichterfest. Bei der Veranstaltung am 26. und 27. gilt freier Eintritt.

Besucher können in der Innenstadt bummeln und sich ab Einbruch der Dunkelheit Lichtkunst anschauen. Foto: Stadt Bad Harzburg / FMN

Auch Kulturfreunde kommen in Bad Harzburg auf ihre Kosten

Bereits als Tradition gilt die 32. Open Air Summernight im Badepark am vorhergehenden Freitag. Mit einer Hommage an Rod Stewart und den Lokalhelden „Rockbusters“ lädt der Kulturklub am 25. August zum Tribute-Konzert. Tickets sind beim Kulturklub Bad Harzburg für 12 Euro im Vorverkauf erhältlich.

Bad Harzburg verspricht Bummellaune und Lichtkunst

Der große Festrundgang der Open-Air-Festmeile in der Innenstadt bietet wieder Vielfältiges zum Verweilen, Staunen und natürlich zum Feiern. Sobald die Sonne untergeht, zeigt sich das Salz- und Lichterfest von seiner schönsten Seite: Der Stadtpark in Bad Harzburg verwandelt sich am Abend in ein zauberhaftes Lichtermeer von zehntausenden Kerzen und Lampen bei musikalischer Kulisse. Das gesamte Festgelände und die Ufer der Radau werden durch moderne Lichtinstallationen in ein mystisches Farbenspiel getaucht. Der Jungbrunnen präsentiert sich mit einer besonderen Lichtinstallation und wandelt sich in einen Ort des Verweilens und Staunens.

Es gibt Programm für Pyro-Fans, Flohmarkt-Freunde und Hungrige

Traditionell wird um 22.22 Uhr das große Feuerwerk gezündet. Nicht nur die faszinierenden Lichtinstallationen und die Musikvielfalt bezaubern. Jeder Bereich des Festes bietet etwas zu bestaunen und lädt ein, unvergessliche Moment zu erleben. Das gesamte Wochenende können die Gäste auf der Stöbermeile und auf dem Flohmarkt auf den Kurparkwiesen nach großen und kleinen Schätzen suchen. Genießer oder auch einfach nur Hungrige finden auf der Schlemmermeile vielfältige Speisenangebote. Auf mehreren Live-Bühnen präsentieren traditionsgemäß lokale Vereine, Chöre, DJs und vor allem Live-Bands ihre Darbietungen und Showprogramme. Die Bandbreite umspannt Traditionelles, Folklore, Kaffeehausmusik, Jazz, Rock, Pop, RnB, Punk, Funk und Klangexperimente. „Am Berliner Platz erleben Sie die schönsten klassisch Folk-Songs unter anderem aus Irland, dargeboten von Musikern wie Chris Carlton und der Band Nobody Knows“, schreibt die Stadt Bad Harzburg.

Das Feuerwerk soll um 22.22 Uhr gezündet werden. Foto: Stadt Bad Harzburg / FMN

Baumwipfelpfad Bad Harzburg erstrahlt in besonderem Licht

Auf dem französischen Markt heißt es wieder „Leben wie Gott in Frankreich“. Der Spielpark bringt mit seinen Attraktionen garantiert wieder alle Kinderaugen zum Leuchten. Auch der Baumwipfelpfad Harz zeigt sich zum Salz und Lichterfest 2023 von einer ganz anderen Seite. Illuminationen der Krone und 700 Meter Pfad lassen die Wipfel in einem besonderen Licht erscheinen. Inszenierungen mit Künstlerauftritten und Kleinkunstauftritten runden das Erlebnis ab. In diesem Zusammenhang findet auch in diesem Jahr wieder das Nachtfliegen der BaumSchwebeBahn Harz statt. Hier haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, illuminiert durch die Nacht zu schweben.

So reisen Sie zum Bad Harzburger Salz- und Lichterfest

Die Stadt Bad Harzburg rät Besucherinnen und Besuchern, über den gebührenfreien Park&Ride-Service ab der ausgewiesenen Parkfläche Rennbahn/Silberbornbad anzureisen und mit dem Shuttlebus direkt in den Festbereich zu fahren.