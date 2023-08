Fünf Tipps für eine entspannte Motorrad-Runde im Harz

Braunschweig Sonniges Wetter lockt viele Biker in den Harz. Wir erklären, was sie beachten müssen, damit die Tour auch zum Erlebnis wird.

Motorradunfälle im Harz sind ein Dauerthema; die Schadensberichte nach einem sonnigen Wochenende sind fast schon Routine geworden. Auch in diesem Sommer zieht es Biker wieder scharenweise in die Berge hin zu den kurvenreichen Strecken. Wir geben Tipps, was Motorrad-Fahrer bei ihren Touren beachten müssen.

1. Bundesstraßen meiden

Die sind zwar meist gut ausgebaut, aber auch entsprechend stark befahren. Man kommt im Harz fast überall auch auf Land- und Nebenstraßen hin – und wir haben es ja nicht eilig. Ein gutes Navi-System kann dabei hilfreich sein.

2. Vorsicht bei unübersichtlichen Kurven

Es gibt häufig Kurven, die beim Anfahren harmlos scheinen, aber im Verlauf enger werden. Wer da zu schnell reingeht, hat ein Problem. Außerdem muss man immer mit Gegenverkehr, der auf der falschen Fahrbahnseite unterwegs ist, rechnen. Und mancher entgegenkommender Linienbus, der die Dörfer abklappert, braucht an engen Stellen die gesamte Fahrbahnbreite.

3. Lieber Osten und Süden als Westen

Im Westharz sind meistens deutlich mehr Biker unterwegs als im östlichen oder südlichen Harz. Es lohnt, am Brocken vorbei Richtung Stolberg, Harzgerode oder Sangerhausen zu cruisen: Wunderbar kurvige Straßen, überschaubarer Verkehr und Bäume gibt’s dort auch noch.

4. Biker-Treffpunkte auslassen

Massen-Sammelpunkte wie der Torfhaus-Parkplatz oder Pullmann-City sind deutlich überschätzt. In allen größeren und vielen kleinen Harzorten gibt es nette Cafés oder Biergärten, wo man eine gemütliche Fahrpause einlegen kann. Und ein Biker-Kollege zum Erfahrungsaustausch findet sich immer.

5. Warnschilder beachten

Vor gefährlichen Kurven oder Streckenabschnitten warnen oft deutliche Schilder, die man nicht ignorieren sollte. Diese Stellen sind Unfallschwerpunkte – besser einen Gang zurückschalten und besonders zurückhaltend fahren.