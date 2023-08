Ausstellung zum ersten Transport nach Mittelbau-Dora

Auszug aus der Häftlingsliste des ersten Transports, der am 28. August 1943 im entstehenden Außenlager Dora eintraf.

„Der erste Transport“ ist eine Plakatausstellung, die an die Ankunft der ersten 107 Häftlinge im KZ Mittelbau-Dora erinnern soll. Vor 80 Jahren trafen diese in Nordhausen ein, berichtet Sebastian Hammer, Sprecher der Gedenkstätte. Wechselnde Plakate im Foyer der Gedenkstätte beleuchten ab Donnerstag, 17. August, bis Sonntag, 15. Oktober, die Hintergründe des Transports und die Biografien einzelner Häftlinge.

In den frühen Morgenstunden des 28. August 1943 trieb die SS 107 Häftlinge für den „Transport Süd“ im KZ Buchenwald zusammen. Mit Lastwagen wurden sie an den Fuß des Kohnsteins gebracht. Dort sollten sie schwerste Zwangsarbeit leisten. Die Ankunft dieser Häftlinge markierte die Gründung des Außenlagers Dora. In den folgenden fast 15 Monaten entstand daraus im Südharz der ausufernde KZ-Komplex Mittelbau mit insgesamt 60.000 Gefangenen.

In der Ausstellung der Gedenkstätte werden nicht alle Inhalte dauerhaft gezeigt. Regelmäßig wechselnde Plakate beleuchten verschiedene Aspekte des Transports. Ergänzt wird das Ganze durch Biografien von Häftlingen, die exemplarisch für die mit dem ersten Transport eintreffenden Gefangenen vom August 1943 stehen.

Ellrich: Zeitzeugin erinnert sich an den Nationalsozialismus im Südharz

In der Hospitalkirche Sankt Spiritus in Ellrich sollen am Donnerstag, 17. August, zwei kostenfreie Veranstaltungen zum Thema Nationalsozialismus stattfinden, berichtet die Stiftung Naturschutz Thüringen. Von 13 bis 14 Uhr hält Jens-Christian Wagner, Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, einen Vortrag über das KZ-Außenlager Ellrich-Juliushütte. Darin wird er auch die verschiedenen Ost- und Westperspektiven auf das ehemalige Lager im Zeitraum von 1945 bis 1989 erläutern.

Von 14 bis 15 Uhr spricht die 90-jährige Zeitzeugin Inge Eisenächer ebenfalls in der Ellricher Hospitalkirche über ihr Leben während des Nationalsozialismus und Kontakte mit Häftlingen. Auch soll sie das Engagement für den Erhalt des Ellricher Gedenkorts thematisieren.