Oldenburg: Mann bedroht mit Messer Reisende in Regionalzug

Am Sonntagabend hat ein 33-Jähriger in einem Regionalzug von Leer nach Oldenburg ein Messer gezogen (Symbolbild)

Nach der Bedrohung anderer Fahrgäste mit einem Messer ist ein in einem Regionalzug reisender Mann in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Der 33-Jährige habe am Sonntagabend im Regionalexpress von Leer nach Oldenburg das Messer gezückt, sei damit drohend durch den Zug gelaufen und habe mehrfach auf das Inventar eingestochen, teilte die Bundespolizei am Montag mit.

Der Vorfall habe sich kurz vor der Einfahrt in den Oldenburger Hauptbahnhof ereignet. Der Triebwagenführer meldete bei der Bundespolizei, dass der Mann das Messer gezückt habe und damit den Reisenden Angst mache. Einsatzkräfte hatten bei der Einfahrt des Zuges einen Abschnitt des Bahnsteiges geräumt. Nach dem Anhalten überwältigten die Beamten den augenscheinlich betrunkenen Mann und legten ihm Handschellen an. Das Messer mit einer Klingenlänge von rund elf Zentimeter hatte er in seiner Unterhose versteckt. Es wurde von den Beamten sichergestellt.

Ein Atemalkoholtest bei dem polizeibekannten Mann habe einen Wert von 1,26 Promille ergeben, hieß es. Der 33-Jährige habe sich in einem mentalen Ausnahmezustand befunden und sei einem Amtsarzt vorgestellt worden. Dieser habe ihn nach einer Begutachtung in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren gegen ihn ein.

52-Jähriger stirbt bei Unfall nahe Hannover

Bei einem Motorradunfall auf der Autobahn 7 nahe Hannover ist ein 52-jähriger Mann ums Leben gekommen. Seine 18 Jahre alte Beifahrerin wurde bei dem Unfall am Sonntag lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wechselte der Motorradfahrer am Autobahnkreuz Ost von der rechten auf die mittlere Spur der dreispurigen Autobahn. Dann kam er mit seinem Bike aus zunächst ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit der Mittelschutzplanke zusammen. Der 52-Jährige starb an der Unfallstelle, die 18-Jährige kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Laster erfasst Auto in Hannover - zwei Schwerverletzte

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Laster und einem Auto in Hannover sind drei Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen nach habe der Laster dem Auto beim Abbiegen am Montagmittag die Vorfahrt genommen und sei seitlich in den Wagen geprallt, teilte die Polizei mit.

Der Fahrer des Autos wurde durch den Aufprall eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Er und sein Beifahrer wurden schwer verletzt. Der Lasterfahrer wurde leicht verletzt. Nach Angaben der Ermittler, sei die Verkehrsführung in dem Bereich vor Kurzem geändert worden.

20-Jähriger fährt mehr als Hundert Kilometer pro Stunde zu schnell

Ein 20 Jahre alter Fahranfänger ist nach Toleranzabzug 115 Kilometer pro Stunde zu schnell gefahren. Die Polizei stellte die Geschwindigkeitsüberschreitung in der Nacht zum Montag im Landkreis Wesermarsch fest, wie es in einer Mitteilung heißt.

Der 20-Jährige fuhr demnach auf einer Tempo-70-Strecke 191 Kilometer pro Stunde. Der Mann muss ein Bußgeld von mindestens 700 Euro zahlen, darf drei Monate kein Auto fahren und bekommt zwei Punkte. Weil sich der 20-Jährige noch in der Probezeit befindet, muss er zudem eine Nachschulung absolvieren.