Polizei sucht Zeugen für Unfallflucht in Gieboldehausen

Gieboldehausen Unfallverursacher hinterlässt mutmaßlich falsche Personalien am beschädigten Fahrzeug - Polizei in Gieboldehausen vermutet, dass er beobachtet wurde.

„Bitte melden Sie sich bei uns. Ich bin ganz leicht gegen ihr Auto gerollt“, klemmt an einem Pkw hinter einem Scheibenwischer. In diesem Fall hat ein Unfallverursacher in Gieboldehausen, aber wohl falsche Personalien hinterlassen (Symbolbild).

Die Polizei in Gieboldehausen sucht Zeugen für eine Unfallflucht, die bereits am Donnerstag, 27. Juli, in Gieboldehausen begangen wurde. Hierbei wurde ein Auto in der Amtsstraße, Höhe Hausnummer 2, beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ einen Zettel am Fahrzeug.

Als der Eigentümer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der Stoßstange hinten links fest. Unter dem Scheibenwischer klemmte eine handschriftliche Nachricht, auf der mutmaßlich falsche Daten standen.

Unfall könnte beobachtet worden sein

Die Ermittler vermuten, dass der Unfallverursacher aus der Marktstraße in die Amtsstraße einbog und der Unfall beobachtet wurde. Vermutlich habe er nur aus diesem Grund einen Zettel am beschädigten Fahrzeug hinterlassen, heißt es im Polizeibericht. Der Schaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei in Gieboldehausen bittet nun Zeugen, die den Vorfall in der Amtsstraße beobachtet haben, sich umgehend mit den Ermittlern unter Telefon 05528/205840 in Verbindung zu setzen.