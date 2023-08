Rollerfahrer kollidieren bei Kalefeld

Auf der B248 bei Kalefeld sind zwei Rollerfahrer verunglückt. Dabei erlitt einer der beiden Fahrer schwere Verletzungen. Das berichtet die Polizei Northeim.

Während eines Krad-Ausfluges waren zwei Rollerfahrer im Alter von 62 und 69 Jahren aus Gifhorn am Freitag, 11. August, um 13.55 Uhr hintereinander auf der B248 in Richtung Echte unterwegs. An der Einmündung zur K616 Richtung Dögerode kollidieren sie laut Polizeibericht beim Abbiegevorgang aus bisher ungeklärter Ursache miteinander.

Der 62-jährige Vordermann zog sich beim Sturz erhebliche Verletzungen zu. Er musste per Rettungswagen in die Göttinger Uniklinik eingeliefert werden. An den beiden Rollern entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 2.800 Euro. Ermittlungen zum Unfallhergang wurden vom Polizeikommissariat Bad Gandersheim aufgenommen und dauern an.