Unfälle, Brand, Tritt ins Gesicht – der Niedersachsen-Überblick

Am Samstag berichten die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in Niedersachsen von Unfällen, einem Brand und einer Schlägerei auf einem Schützenfest. Der Überblick:

Motorradfahrer lebensgefährlich bei Unfall verletzt

Beim Zusammenstoß eines Motorrads mit einem Auto in Diepholz ist ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizeiangaben von Samstag musste der 19-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Zuvor wollte der 49-jährige Autofahrer am späten Freitagabend auf die Bundesstraße 69 auffahren, als ihm das Motorrad entgegenkam. Trotz eines Ausweichversuches durch den Motorradfahrer sei es zum Frontalzusammenstoß gekommen. Der 49-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern

Autos prallen frontal zusammen - Beifahrer schwer verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Vechta sind eine Person schwer und drei Personen leicht verletzt worden. Zuvor wollte ein 21-jähriger Autofahrer in der Nacht zu Samstag links auf eine Straße abbiegen, als ihm das Auto eines 55-Jährigen entgegenkam, wie die Polizei mitteilte. Bei dem anschließenden Zusammenprall der Fahrzeuge wurde der Beifahrer des 21-Jährigen schwer verletzt. Der junge Fahrer und zwei weitere Insassen wurden leicht verletzt.

Dachstuhl von Kindertagesstätte vollständig abgebrannt

Der Dachstuhl einer Kindertagesstätte in Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) ist in der Nacht von Freitag auf Samstag vollständig abgebrannt. Dabei ist laut Polizeiinformationen von Samstagmorgen ein Sachschaden von rund 250 000 Euro entstanden. Es gebe keinen Hinweis auf Brandstiftung, hieß es, die Brandursache war zunächst unbekannt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand und die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand vollständig löschen. Die Ermittlungen dauern an.

Frau auf Schützenfest ins Gesicht getreten

Ein Streit auf einem Schützenfest in Moormerland im Landkreis Leer ist für eine 23-Jährige in einem Krankenhaus geendet. Sie sei in der Nacht zu Samstag mit einer 18-Jährigen aneinandergeraten, die ihr zunächst ins Gesicht getreten habe, teilte die Polizei mit. Anschließend wurde sie von ihr geschubst, fiel auf den Kopf und blieb bewusstlos liegen. Die Frau zog sich eine Gehirnerschütterung zu und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die 18-Jährige war laut Polizeiangaben schon vor der Auseinandersetzung mit einer 17-Jährigen in Streit geraten. Sie rissen sich demnach gegenseitig mehrere Haarbüschel aus.

Todesursache bei Tauchunfall im Kreidesee ermittelt

Nach einem Tauchunfall im Kreidesee bei Hemmoor, bei dem eine Frau ums Leben kam, steht nun die Todesursache fest. Die 30-Jährige sei zu schnell aufgetaucht, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stade am Samstagmorgen. Daraufhin sei ihre Lunge kollabiert. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Wochenende bei einem Tauchkurs im See im Landkreis Cuxhaven. Gegen den Tauchlehrer und den Tauchpartner der Frau wird laut Staatsanwaltschaft nun wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung ermittelt. Für die weiteren Ermittlungen wird die Ausrüstung der Frau untersucht. Zunächst hatte die „Nordsee-Zeitung“ über das Obduktionsergebnis berichtet.

Nach Angaben der Polizei kam es bei dem Tauchgang in einer Tiefe von rund 35 Metern zu Komplikationen bei der Frau. Zusammen mit einem Tauchlehrer stieg sie daraufhin in eine Tiefe von zehn Metern auf. Als sich ihr Zustand daraufhin nicht verbesserte, leitete der Lehrer einen Notaufstieg an die Oberfläche ein. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb die Frau noch an dem See.

