Toter und Schwerverletzte nach Autokollision mit Bäumen

Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit Straßenbäumen in Kirchlinteln (Landkreis Verden) ist ein 29-Jähriger gestorben. Zwei weitere Männer im Alter von 21 und 22 Jahren wurden schwer verletzt, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Die drei seien am späten Donnerstagabend aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Der 29-Jährige sei nach dem Aufprall sofort tot gewesen. Ob die beiden anderen Insassen in Lebensgefahr schweben, blieb zunächst unklar.

Waschbenzin statt Grillanzünder benutzt: Mann verletzt

Ein Mann hat sich in Hambühren im Landkreis Celle beim Anzünden eines Grills selbst in Brand gesetzt. Nach Angaben der Polizei hatte der 54-Jährige Waschbenzin statt eines Grillanzünders benutzt, um das Anfeuern zu beschleunigen. Dabei habe sich der Mann selbst entzündet und am Unterarm verbrannt, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Verbrennungen waren so stark, dass er am Donnerstagmittag mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Hamburg geflogen werden musste.

Frau bei Gasexplosion im Kreis Leer schwer verletzt

Bei einer Gasexplosion in Uplengen im Landkreis Leer ist eine Frau schwer verletzt worden. Die Explosion habe sich am Freitagmorgen in einem Heizungsraum in einem Anbau eines Wohnhauses ereignet, teilte die Polizei mit. Die 54-Jährige erlitt Verbrennungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, war nach Angaben der Polizei noch unklar.

Durch die Explosion wurden die Mauern des Anbaus nach außen gedrückt und dessen Dach stürzte ein. Das Technische Hilfswerk wurde alarmiert, um das Gebäude abzustützen. Die Ermittler schätzen den Sachschaden auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

77-Jähriger nach Tötungsversuch an Ehefrau festgenommen

Die Polizei hat einen Mann in Delmenhorst festgenommen, der versucht haben soll, seine Ehefrau zu töten. Ersten Erkenntnissen nach soll der 77-Jährige versucht haben, die 69-Jährige in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zu erdrosseln, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Frau konnte ihren Ehemann allerdings abwehren und wurde dabei leicht verletzt. Nachbarn wählten den Notruf, nachdem sie den Angriff am Mittwochabend gehört hatten. Beim Eintreffen der Polizei ließ sich der Mann widerstandslos festnehmen. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen. Es wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt.