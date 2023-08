Das sind die letzten Acts der Autostadt-Konzerte in Wolfsburg

Etwa 3000 Zuschauer haben sich bei der Show der Band Lord of the Lost in der Autostadt eingefunden. Sie war ein Act der letzten Sommerfestival-Woche in Wolfsburg.

Unter dem Motto „Summer in the Autocity" gehen die Konzerte in der Autostadt Wolfsburg so langsam dem Ende entgegen. Seit dem 7. Juli stehen 22 nationale sowie internationale Stars auf den zwei Bühnen und performen live aus ihren aktuellen Tourprogrammen. Diese Künstler bilden das Schlusslicht.





Den Auftakt am Samstag, 12. August, 16 Uhr, macht Marius Neset auf der Porsche-Bühne, „der ein herausragender, norwegischer Komponist ist und als Ausnahmetalent am Saxophon gilt“, wie die Autostadt auf ihrer Website schreibt.

Der Norweger Marius Neset spielt Saxophon und ist als Komponist tätig. Foto: Road Vestad

Mit dem Briten Calum Scott, dem 2015 durch seine Teilnahme bei „Britain’s Got Talent“ der Durchbruch gelang, holt sich die Autostadt einen inzwischen international bekannten Sänger ins Haus. Er tritt am 12. August, 19 Uhr, auf der Lagunenbühne auf. Ob er Songs wie „You are the Reason“, „Dancing on my own“ und „Where are you now“ zum Besten geben wird?

Der Brite Calum Scott gewann 2015 Britain‘s Got Talent. Er tritt in der Autostadt auf. Foto: Cockram, Tom

Am Sonntag, 13. August, präsentiert die deutsche Sängerin und Songwriterin LINA ihre Hits um 16 Uhr auf der Porsche-Bühne. Sie veröffentlicht 2023 ihr viertes Album. Außerdem ist sie Schauspielerin und erlangte Bekanntheit durch ihre Rolle in „Bibi und Tina“ als junge Hexe Bibi Blocksberg.

2023 bringt sie bereits ihr viertes Album raus: LINA ist Sängerin und Schauspielerin. Foto: Drobisz, Iga

Mit LEA erwartet die Autostadt eine der meist gestreamten Künstlerinnen Deutschlands, die durch Hits wie „Treppenhaus“, „Wohin willst du“ und „Leiser“ berühmt geworden ist. Bereits mit 16 schrieb sie einen ersten Hit und wurde auf YouTube erfolgreich. Am Freitag, 18. August, spielt sie um 19 Uhr ein Konzert auf der Lagunenbühne.

Bereits mit 16 schrieb sie ihren ersten Song: LEA ist inzwischen eine der bekanntesten deutschsprachigen Sängerinnen im Land. Foto: Calvin Müller

Alice Merton tritt am Samstag, 19. August, um 16 Uhr auf der Porsche-Bühne auf. Mit ihrem Debütalbum „MINT“ feierte Alice Merton große Erfolge: Mehr als eine Milliarde Streamer hörten weltweit ihre Musik, sie erreichte die Top-10-Charts vieler europäischer Länder und Gold in den USA. 2022 brachte Alice Mertons eigenes Label Paper Plane Records Int. ihr zweites Album „S.I.D.E.S.“ heraus.

Alice Merton tritt am Samstag, 19. August, um 16 Uhr auf der Porsche-Bühne auf. Foto: Paper Plane Records International

Auch auf der Porsche-Bühne zu Gast ist die finnische Sängerin Ina Forsman. Sie tritt am Sonntag, 20. August, ebenfalls um 16 Uhr auf. Gesanglich deckt die sie Genres Soul, R&B und Jazz ab. Mit ihrem neuestes Album schlägt sie die Richtung Retro-Soul ein.

Auch auf der Porsche-Bühne zu Gast ist die finnische Sängerin Ina Forsman. Sie tritt am Sonntag, 20. August, um 16 Uhr auf. Foto: Johanna Rontu

Der entgültige Abschied für diesen Sommer fällt mit einem Highlight am dritten August-Wochenende: Die Fantastischen Vier – eine der ersten erfolgreichen deutschen Rap-Bands – werden auf der Lagunen-Bühne zu sehen sein. Thomas D, And.Ypsilon, Michi Beck und Smudo präsentieren am Sonntag, 20. August, um 19 Uhr Stücke aus ihrem neuesten Album „The Liechtenstein Tapes“. Zudem kündigt die Autostadt an, dass als Support-Act an diesem Abend Musikproduzent und DJ Thomilla erwartet wird.

Der entgültige Abschied für diesen Sommer fällt mit einem Highlight am dritten August-Wochenende: Die Fantastischen Vier. Foto: Moritz 'Mumpi' Künster / Monsterpics

Abgerundet wird der Festivalcharakter von einem vielfältigen Rahmenprogramm – von Ferienworkshops über Spielwiese und Klettersäulen bis hin zu „Cool Summer Island“, der schwimmenden Beachclub-Insel im Hafenbecken. Für Calum Scott und Marius Neset kann man noch Karten ergattern. LINAs Konzert ist gegebenenfalls noch mit Rückläufertickets zu besuchen, schreibt die Autostadt auf der Website. Alle anderen Künstlerinnen und Künstler sind aktuell ausgebucht.





