Mann knackt „Niedersachsen-Jackpot“ in Braunschweiger Spielbank

Premiere in der Spielbank Braunschweig: Ein Mann aus dem Landkreis Hildesheim hat am Mittwoch in Braunschweig den „Niedersachsen-Jackpot“ in Höhe von exakt 261.566,59 Euro geknackt. Kurz nachdem das Spielbank-Bingo mit Moderator Michael Thürnau beendet war, ging der Trubel in eine zweite Runde: Am Automaten mit der Nummer 8611 blockierten um exakt 21 Uhr die digital angezeigten Walzen, und die Fieberthermometer-Animation stieg auf das Maximum an. Der Niedersachsen-Jackpot war geknackt. Spielbankleiterin Katrin Labs-Schmidt gratulierte dem völlig überraschten Mann mit den Worten: „Zur Beruhigung lade ich Sie erst einmal zu einem Glas Champagner ein“, während das Spielbank-Team den Scheck über die Auszahlungssumme vorbereitete.

Nach der Auszahlung, in deren Zuge sich der Herr mit einem großzügigen Trinkgeld, dem sogenannten Tronc, beim Team der Spielbank für den Service bedankte, war er denn auch etwas entspannter. Beim „Niedersachsen-Jackpot“ spielen insgesamt 56 Glücksspielautomaten aller zehn niedersächsischen Spielbanken „in einen Topf“. Bei der Auszahlung in Braunschweig handelt es sich um den 135. Fall des Jackpots seit November 1997 – und um den ersten Fall in der im Dezember 2021 eröffneten Spielbank Braunschweig.

