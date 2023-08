„Hello Braunschweig“ veranstaltet Sommerfestival im Prinzenpark

Im „Zur Freundschaft“ findet am 20. August das „Hello Braunschweig Summerfestival“ statt.

Premiere: Das Östliche Ringgebiet in Braunschweig bekommt nun sein Festival. Am 20. August findet beim Biergarten und Restaurant „Zur Freundschaft“ das „Hello Braunschweig Summerfestival“ statt. Auf dem Gelände des Polizeisportvereins legen DJs Soul, Funk, Hip-Hop, R ‚n‘ B und elektronische Tanzmusik auf.

Das Ganze ist als Tagsüber-Festival von 14 bis 22 Uhr angelegt. „Wir betrachten das Festival aber auch als eine Art Straßenfest, vor allem für junge Menschen. So etwas hat uns in Braunschweig noch gefehlt“, sagt Mitorganisatorin Gina Marina Potalivo. Gemeinsam mit Yvonne Hoffmeister betreibt sie seit einigen Jahren den Instagram-Blog „hellobraunschweig“, darin stellen die beiden – teils auch bezahlt – Gastronomie, Veranstaltungen und Geschäfte in der Stadt vor. 20.000 folgen dem Account.

DJs, Ladeninhaber und Gastronomen aus Braunschweig finden zusammen

Dementsprechend sind bei dem Festival ohne Eintrittsgebühr vor allem lokale Akteure vertreten: So kommt die Musik von bekannten Braunschweiger DJs wie DJ Evolution, Dry Jones oder Kidcut. Inhabergeführte Läden aus der Stadt sind vertreten wie die „Amelie Fair Fashion“ (Gliesmaroder Straße), „Yoga Ambiente“ (Ölschlägern), das Vintage-Modegeschäft „Life is short“ (Friedrich-Wilhelm-Straße) oder der auf indonesische Produkte spezialisierte Laden „Lombok Goods“.

Auch Speisen und Getränke kommen aus der Region, vom „Zur Freundschaft“, „Karl von Linde Eiskreme“, dem „Radkaffee“ und der „Kitchenbox Dao“ (asiatische Speisen), sowie der Hofbrauerei Wolters. „Wir stellen uns das Ganze vor wie einen kleinen Marktplatz auf dem Gelände“, so Potalivo. „Es ist unsere erste Veranstaltung, deshalb sind wir jetzt schon ganz aufgeregt“, sagt Potalivo. Das Festival organisieren die beiden Bloggerinnen zusammen mit Tim Lemke, Christian Siebke, Lennard Vonau („Zur Freundschaft“) und DJ Evolution. Auch der Polizeisportverein beteiligte sich und brachte eine besondere Idee mit ein: Die Standgebühren und ein Teil der Getränkeeinnahmen sollen an das Löwenherz Kinderhospiz gespendet werden.