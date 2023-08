Endlich wieder Sommer! Die Aussichten für das Wochenende

Ein Tief über Skandinavien und der Norwegischen See sorgte in den vergangenen Tagen für Temperaturen, die wenig Lust auf einen Besuch in der Eisdiele oder in einem Freibad in der Region Braunschweig-Wolfsburg machten. Nun - zum Ende der niedersächsischen Sommerferien - nimmt der Sommer nochmal Fahrt auf und die Sonne lässt sich wieder blicken. Wie das Wetter am letzten Ferienwochenende in Niedersachsen wird, verraten wir hier:

Freundlich, aber kühl am Donnerstag

Nachdem sich das Tief aus Skandinavien nun endlich abschwächt, wird es am heutigen Donnerstag zwar wieder freundlicher, es bleibt aber noch kühl. Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) pendeln sich die Temperaturen zwschen 19 und 23 Grad ein. Dabei bleibt es trocken und es weht meist schwacher Wind aus westlichen Richtung.

Die Nacht zu Freitag wird klar mit wenig Wolken, die Tiefstwerte liegen bei 9 bis 14 Grad.

So wird das Wetter am Freitag

Am Freitag wird es laut DWD endlich warm: Temperaturen von 26 bis 28 Grad erwarten uns, dabei weht schwacher südlicher Wind. Es ist vielfach heiter, im Laufe des Tages steigt im Westen Niedersachsens das Schauerriskio an.

In der Nacht zu Samstag kann es vereinzelt auch Gewitter geben, es werden 14 bis 18 Grad erwartet.

Sonne und Gewitter am Wochenende

Das Wochenende beginnt am Samstag bewölkt, teilweise sogar mit anhaltendem schauerartigen Regen. Dabei ist es in der Nordwesthälfte Niedersachsens noch freundlicher, wohingegen im Südwesten teils kräftige Schauer und Gewitter auftreten. Temperaturen von maximal 24 bis 27 Grad. Abseits der Gewitterböen weht der Wind aus südlicher Richtung, in der Westhäfte des Landes aus westlicher Richtung.

Auch in der Nacht zu Sonntag kann es regnen, es kühlt sich auf 13 bis 18 Grad ab. Auch der Sonntag startet dann bewölkt, im Norden gibt es gelegentlich kurze Schauer. Auch hier können sich auf bis zu 27 Grad gefreut werden. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus dem Südwesten.