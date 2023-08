60 km/h auf Nord-Süd-Straße in Salzgitter-Bad - das ist der Grund

Salzgitter-Bad Was ist da los? Das fragen sich Autofahrer, die in Salzgitter-Bad auf der Nord-Süd-Straße fahren. Das steckt hinter der Reduzierung.

Wer dieser Tage die Nord-Süd-Straße befuhr, wird sicherlich eine Veränderung in Salzgitter-Bad wahrgenommen haben: Die Geschwindigkeit wurde in einem Teilbereich der Strecke reduziert. Auch in den sozialen Medien ist dies bereits ein Thema. Doch warum wurde die Veränderung vorgenommen? Wir haben bei den Verantwortlichen nachgefragt.

60 statt 70 km/h auf der Nord-Süd-Straße in Salzgitter-Bad - Die Landesbehörde erklärt, warum

In der vergangenen Woche wurden die zuvor 70 km/h auf dem Teilstück der Nord-Süd-Straße, zwischen der Feuerwache und der kreuzenden Rheinstraße, auf 60 km/h reduziert. Dies habe einen ernsthaften Hintergrund, wie Günter Hartkens, Geschäftsbereichsleiter der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Goslar, auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte. So sei es aufgrund der Hinweise aus der Bevölkerung und Empfehlungen der Polizei und Verkehrsbehörde zu dieser Maßnahme gekommen. Denn: In den vergangenen Jahren sei es bereits zu teils schweren Verkehrsunfällen in dem Teilstück gekommen.

Die Ampelphasen wurden der neuen Geschwindigkeit angepasst, um Rückstaus zu vermeiden

Wie Hartkens außerdem erklärte, seien die Schaltungen der Ampeln in dem Teilbereich an die neue Geschwindigkeit angepasst worden, so dass eine Verlängerung der Grünphasen realisiert worden sei. So solle sich der Verkehr im Kreuzungsbereich nicht stauen. All diese Maßnahmen seien in enger Zusammenarbeit mit der Verkehrsbehörde und der Polizei erfolgt.





Weder die Stadt noch die Landesbehörde bestätigten übrigens Gerüchte, dass die Geschwindigkeitsreduzierung im Zusammenhang mit der Einrichtung einer weiteren stationären Messeinrichtung auf der Nord-Süd-Straße stehe.