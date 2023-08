Niedersachsen: Neunjähriger am Steuer baut Unfall

Der Fahrer war wohl eindeutig zu jung: Ein neun Jahre alter Junge hat auf einem Parkplatz in Bothel im niedersächsischen Landkreis Rotenburg das Steuer eines Autos übernommen - und den Wagen prompt gegen einen Baum gesetzt. Der Junge und ein 35-jähriger Mann seien dabei am Dienstagnachmittag leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Erwachsene habe dem Kind auf dem Parkplatz am Bullensee in Kirchwalsede das Lenkrad überlassen, während er selbst die Pedale bedient habe. Dann lenkte der Neunjährige plötzlich ruckartig nach rechts und rammte den Baum. Die Polizei sprach von einer „misslungenen Fahrstunde“.

Gewerbehalle brennt - Polizei schätzt, dass Schaden im Millionenbereich liegt

Eine Gewerbehalle in Papenburg hat in Flammen gestanden und ist komplett ausgebrannt. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch liegt der Sachschaden mindestens im einstelligen Millionenbereich. Über 100 Einsatzkräfte löschten in der Nacht zum Mittwoch sowie am Morgen noch den Brand an der Gewerbehalle im Stadtteil Aschendorf, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Räume werden von einem Landmaschinenhändler, einem Reiseunternehmen sowie einem Fahrzeuglackierer genutzt.

Nach ersten Löschversuchen breitete sich das Feuer zunächst weiter aus, hieß es. Das Übergreifen auf umliegende Häuser konnte jedoch verhindert werden. In der Halle lagerten unter anderem Glasflaschen, die explodierten. Auch drei Reisebusse und ein Boot standen dort. Die Brandursache blieb laut Polizei zunächst unklar.

Fußgänger bei Lkw-Unfall tödlich verletzt

Ein Fußgänger ist auf der Bundesstraße 214 im Landkreis Diepholz von einem Lastwagen erfasst worden und ums Leben gekommen. Der Mann konnte zunächst nicht identifiziert werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er stand am Dienstagabend in Höhe der Gemeinde Freistatt mitten auf der Fahrspur, als der Lastwagen eines 54-Jährigen ihn trotz Vollbremsung erfasste. Der Fußgänger starb noch am Unfallort. Der Fahrer und sein 22 Jahre alter Beifahrer erlitten einen Schock, der jüngere Mann kam ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Identität des Opfers und zur Unfallursache dauern an. Die Unfallstelle wurde zwischenzeitlich gesperrt.

Emsland: Drei Menschen verletzen sich zum Teil lebensgefährlich

Bei einem Unfall nahe Haselünne im Emsland sind drei Menschen verletzt worden - einer davon lebensgefährlich. Am Dienstagabend sei ein 30-Jähriger mit einem Kleintransporter auf der Bundesstraße 213 in Richtung Haselünne unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Als er nach links in einen Forstweg abbog, stieß er mit dem Wagen einer 61-Jährigen zusammen, die in Gegenrichtung fuhr. Dabei wurde die 61-Jährige lebensgefährlich verletzt. Ihre 60 und 38 Jahre alten Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt.

Caport brennt im Kreis Emsland - Bewohner erleiden Rauchgasvergiftung

Ein Feuer hat an einem Carport in Werlte (Landkreis Emsland) einen Sachschaden von etwa 55.000 Euro hinterlassen. Die 47-jährige Bewohnerin und der 40-jährige Bewohner des angrenzenden Wohnhauses erlitten zudem eine leichte Rauchgasvergiftung, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Der Carport hatte aus zunächst unbekannter Ursache in der Nacht Feuer gefangen. Auch ein Teil des Hauses und ein Unterstand auf dem Nachbargrundstück wurden durch den Brand beschädigt.