Eschede Über dem beliebten Ausflugsziel in Niedersachsen liegt schon jetzt ein ordentlicher Lila-Schimmer. So ist die Lage in der Lüneburger Heide.

Die Lüneburger Heide ist vor allem in der Blütezeit ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderinnen und Wanderer.

Freizeit Blüte in Lüneburger Heide ist früh dran – so ist der Stand

In der Lüneburger Heide überwiegt die Freude über das beständige Regenwetter der vergangenen Wochen: Früher als sonst üblich blüht die Heide im Herzen Niedersachsens. Der Niederschlag im Frühjahr, die Wärme im Juni und der regelmäßige Regen der vergangenen Tage bei gleichzeitig milden Temperaturen um 20 Grad Celsius haben für eine erst sattgrüne, nun fast überall violettfarbene Heidefläche gesorgt.

Der Lila-Schimmer lockt in jedem Jahr einige Millionen Touristinnen und Touristen an. „Unsere Gäste können sich auf einen wunderbaren Heide-Sommer freuen“, sagt Ulrich von dem Bruch, Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH. Wer seinen Urlaub in der Heide noch nicht gebucht habe, solle sich sputen: Zur Heideblüte gebe es nur noch wenige freie Unterkünfte in den Landgasthäusern, Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen. „Wir sind weitgehend ausgebucht – doch mit etwas Glück ergattert man noch einen der Restplätze.“

Wir erklären in diesem Artikel, wann die Lüneburger Heide normalerweise und in diesem Jahr blüht, an welchen Stellen die Blüte weit fortgeschritten ist – und wo Sie immer aktuelle Informationen und Tipps für Ausflüge und Wanderungen finden.

Wann und wie lange blüht die Lüneburger Heide?

Die Heidjer Faustformel besagt: Die Lüneburger Heide blüht vom 8. August bis zum 9. September. Tatsächlich begann die Heideblüte in den vergangenen Jahren häufiger schon im Juli und endete in den letzten Septemberwochen. Denn die Blüte hängt vom Wetter – der Regenmenge und den Temperaturen – ab, erklären etwa die Experten des Naturparks. Und: Auch die Intensität der Heideblüte variiert je nach Wetterlage.

Zudem gibt es unterschiedliche Pflanzengattungen in der Lüneburger Heide. Die Besenheide (Calluna Vulgaris) prägt die Heidelandschaft. Allerdings gibt es an einigen feuchteren Stellen auch die etwas weniger verbreitete Glockenheide (Erica Tetralix) – diese blüht auch in der Regel bereits ab Juli. Heißt: Die vielen Heideflächen – es sind zirka 40, unter anderem im Naturpark Lüneburger Heide (ca. 107 Tausend Hektar) und im Naturpark Südheide (ca. 48 Tausend Hektar) – entwickeln sich unterschiedlich.

Zu welchem Zeitpunkt ist absehbar, wann die Lüneburger Heide blüht? Die Touristik-GmbH sagt: „Erste Prognosen über die Heideblüte kann man im Juni abgeben.“ Normalerweise steht die Heideblüte dann ab der dritten oder vierten Woche in voller Pracht.

Ein Blick vom Turmberg bei Overhaverbeck auf die blühende Lüneburger Heide. Der Aussichtspunkt ist beliebt unter Tagestouristinnen und -touristen. Foto: Markus Tiemann / Lüneburger Heide GmbH

Wie blüht die Lüneburger Heide 2023?

Die Besenheide ist dank des feuchten, aber milden Wetters früh dran. Die Lüneburger Heide GmbH hat bereits am 27. Juli den offiziellen Startschuss der Heideblüte fallen lassen – gut zwei Wochen vor der bekannten Faustformel. Schon jetzt hat die Heide in manchen Gebieten eine Blütenabdeckung von 70 Prozent erreicht. „Es wird nicht mehr lange dauern, bis dort die volle Blüte zu bewundern ist.“ Auf einigen anderen Flächen sei die Blüte hingegen noch nicht so weit.

Die Blüten öffnen sich jeden Tag mehr – in einem Update vom 4. August hatte die Touristik-GmbH noch von einer Blütenstand-Spitze um die 50 Prozent gesprochen. Hundertprozentige Blüte, etwa am Wilseder Berg, wird es 2023 wahrscheinlich in der letzten Augustwoche geben, vielleicht schon früher.

Wo blüht die Heide am schönsten?

Während der Blütezeit in der Lüneburger Heide sind jeden Tag Heide-Scouts unterwegs und prüfen die aktuellen Blütenstände in den einzelnen Heideflächen, „denn je nach Lage und Sonneneinstrahlung öffnen sich die Knospen zu unterschiedlicher Zeit“, erklärt die Touristik-GmbH.

Auf ihrer Website werden die Informationen in einem Heideblüten-Barometer gesammelt – inklusive frischer Bilder von verschiedenen Stellen der Lüneburger Heide. So können Ausflüge recht spontan je nach Lila-Schimmer geplant werden.

Zum Stand des Artikels blühen laut Barometer vor allem diese Heideflächen:

die Behringer Heide bei Bispingen

die Fischbeker Heide

in Löns Graben und im Tietlinger Wacholderwald bei Walsrode

die Osterheide bei Schneverdingen

die Südermühler Heide bei Egestorf

im Totengrund

die Töps Heide bei Hanstedt

der Turmberg

die Undeloher Heide und im Radenbachtal

der Wilseder Berg

Die größte zusammenhängende Heidefläche Mitteleuropas liegt rund um den Wilseder Berg. Diese Region ist besonders beliebt für Ausflüge. „Gute Ausgangspunkte für eine Wanderung, Radtour oder Kutschfahrt“ sind laut Touristik-GmbH zudem die Heide-Orte Niederhaverbeck, Oberhaverbeck, Döhle, Schneverdingen, Bispingen, Undeloh, Müden (Örtze), Faßberg, Hermannsburg und Unterlüß.

Verhaltensregeln in der Heide – Warum patrouilliert die Polizei?

Ist die Zeit der Heideblüte gekommen, reiten wieder Polizisten durch den Naturpark Südheide – täglich, auch an Wochenenden. Sie achten darauf, dass Besucherinnen und Besucher sich an die Regeln halten – und sind ansprechbar, wenn Menschen Hilfe, zum Beispiel bei der Orientierung, benötigen. Zudem kontrollieren die Einsatzkräfte der Hannoveraner Polizeireiterstaffel Kutschen und Pferde in der Lüneburger Heide.

Niederhaverbeck: Mit Beginn der Heideblüte sind auch die Polizeireiter wieder in der Lüneburger Heide unterwegs. Sie sollen auf umweltverträgliches Verhalten der Besucher achten und verirrten Wanderern helfen. Foto: Philipp Schulze / dpa

Wie in jedem anderen Naturschutzgebiet auch, gelten in der Lüneburger Heide einige Regeln:

Besucherinnen und Besucher sollen die ausgeschilderten Wege nicht verlassen – auch nicht zum Fotografieren.

Hunde müssen an der Leine geführt werden – auch wegen der Heidschnucken und Wildtiere.

Autos haben in den Naturschutzgebieten nichts verloren – es gibt gekennzeichnete Parkflächen.

Pflanzen, Beeren und Pilze dürfen nicht gepflückt oder mitgenommen werden.

Müll sollte nicht in der Landschaft zurückgelassen werden – schon gar nicht Zigarettenkippen wegen der Brandgefahr.

Reiterinnen und Reiter sollen nur offiziell ausgewiesene Wege nutzen.

Was kann man in der Lüneburger Heide Schönes unternehmen?

Das Radwegenetz ist zirka 2.000 Kilometer lang, die Wanderwege zusammengenommen etwa 1.000 Kilometer – Möglichkeiten, die Natur zu entdecken, gibt es also reichlich. Der Heidschnuckenweg beispielsweise wurde 2014 zum besten Wanderweg Deutschlands gekürt.

Hinzu kommen andere Freizeit-Möglichkeiten in der Lüneburger Heide: Zahlreiche Erlebnisparks – darunter der Heide-Park Soltau – locken Familien an. Auch Trips nach Lüneburg, Celle oder in den Landkreis Gifhorn sind möglich. Und: Mit insgesamt 16 Golfplätzen gehört die Region eigenen Angaben zufolge zu Deutschlands Stellen mit dem größten Golf-Angebot. Wir haben elf lohnenswerte Tipps für die Lüneburger Heide zusammengefasst.