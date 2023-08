Salzgitter: Kind wird nach E-Scooter-Unfall in Klinik geflogen

Salzgitter Außerdem wurden in Lebenstedt Schmuck und Bargeld in Höhe von 27.000 Euro gestohlen. Der Polizei-Überblick für Salzgitter.

Am Montag kam es in Salzgitter zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter.

In Salzgitter-Hallendorf ist es am Montagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem ein 14-Jähriger erheblich verletzt wurde. Wie die Polizei Salzgitter berichtet, befuhr ein 23-jähriger Autofahrer gegen 16.45 Uhr die Kanalstraße in Richtung Lebenstedt. Kurz vor der KVG-Haltestelle “Brunnenriede“ habe ein minderjähriger 14-jähriger Junge mit seinem E-Scooter die Straße an einer Ampel überqueren wollen. Aussagen deuten darauf hin, dass der Junge ein für ihn geltendes Rotlicht nicht beachtet hatte.

Der Autofahrer bremste zwar ab, kollidierte aber dennoch mit dem Kind. Der 14-jährige Junge erlitt dadurch erhebliche Verletzungen am Kopf und am Körper und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Hannover geflogen werden.

Polizei ermittelt: Stand der Autofahrer unter Drogeneinfluss?

Zum einen geht die Polizei nun einem Hinweis nach, wonach der Minderjährige bei seiner Fahrt ein Smartphone in den Händen gehalten haben könnte . Außerdem ermittlen die Beamten, ob der Fahrer des Pkws unter dem Einfluss berauschender Substanzen stand. Eine entsprechende Blutentnahme wird aktuell ausgewertet. Eine weitere Ermittlung der Polizei ergab, dass der E-Scooter offensichtlich nicht versichert war.

Wohnungseinbruch in Lebenstedt

Am Montag sind Unbekannte in der Zeit von 4.30 Uhr und 13.30 Uhr unter Gewaltanwendung in eine Einliegerwohnung in der Schillerstraße in Salzgitter-Lebenstedt eingebrochen. Dabei erbeuteten sie Schmuck und Bargeld. Der Schaden liegt bei etwa 27.000 Euro.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei Salzgitter an die Telefonnummer (05341) 18970 zu richten.

Mehrere Liter Diesel gestohlen

In Salzgitter-Bad kam es in der Zeit von Freitag, 15.30 Uhr, und Montag, 7 Uhr, zu einem Diebstahl. In der Straße Heckenrosenweg wurdenen aus zwei Arbeitsmaschinen mehrere Liter Dieselkraftstoff entwendet, wodurch ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro entstand. Auch hier werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Rufnummer ist (05341) 8250.