Neues Modegeschäft eröffnet in Designer Outlets Wolfsburg

Gegenüber von Nike wird in den Designer Outlets Wolfsburg fleißig gewerkelt. Hinter verklebten Schaufenstern läuft die Vorbereitung für die nächste Neueröffnung. Die dänische Bestseller-Gruppe hat die Ladeneinheit gemietet: Am Donnerstag, 17. August, will sie hier einen Outlet-Shop der Herrenmode-Marke Only & Sons eröffnen.

Die Jeansmarke richtet sich mit trendigen Hosen, Hemden, Oberteilen vor allem an junge Männer. Und an Kunden, die für Kleidung wenig Geld ausgeben können oder wollen. Selbst Sakkos gibt es bei Only & Sons bereits zum regulären Preis für unter 100 Euro. Ein großer Unterschied zur Marke Joop, die im Frühjahr ins DOW einzog.

Das 2007 eröffnete Outlet-Center an der Stadtbrücke setzt schon lange auf eine Mischung aus hochpreisigen und günstigen Bekleidungsmarken. Die für Fast Fashion bekannte Bestseller-Gruppe ist im DOW schon mit ihren Damenmode-Marken Vero Moda und Only und dem jungen Männermode-Label Jack & Jones vertreten. Am anderen Ende der Preisskala bewegt sich unter anderem der im Frühjahr 2022 in eine größere Ladeneinheit umgezogene Boss-Store, dazwischen steht beispielsweise die Ende 2022 eingezogene Marke s.Oliver.

In den Designer Outlets herrscht immer wieder Fluktuation. Während einige Marken hinzukommen, verabschieden sich andere: So sind die Shops von Diesel und Esprit im DOW inzwischen Vergangenheit.

Bei einer mitten in der Corona-Pandemie vorgenommenen Erhebung zur Situation des Einzelhandels in der Wolfsburger Innenstadt herrschte im Outlet-Center ein überdurchschnittlicher Leerstand. Knapp zwei Jahre später, im Frühjahr 2023, hatte er sich jedoch auf 7 Prozent reduziert.

Darüber, ob das innerstädtische Outlet-Center dem übrigen Einzelhandel hilft oder ihm schadet, gibt es in Wolfsburg unterschiedliche Meinungen. Galipp-Geschäftsführerin Maike Galipp-Le Hanne schilderte im Zusammenhang mit der bevorstehenden Schließung des Schuhgeschäftes in der City-Galerie, dass eine Marke im selben Moment für Galipp „tot“ gewesen sei, in dem diese ins Outlet gezogen sei. Die Kunden in Wolfsburg seien sehr preissensibel. Der SPD-Ratsherr und stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing Gesellschaft, Sabah Enversen, sieht es dagegen so, dass das DOW viele Kunden von außerhalb anzieht und den anderen Geschäften dadurch zu mehr Kundschaft verhilft. Er propagiert eine Erweiterung des Outlet-Centers.