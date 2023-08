Frau bei Unfall auf der B188 bei Dannenbüttel schwer verletzt

Auf der B188 in Höhe Dannenbüttel im Kreis Gifhorn ist es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Einer der zwei beteiligten Fahrzeuge, ein Transporter, ist in Höhe des Ortsausgangs Richtung Gifhorn umgekippt. Eine 30 Jahre alte Frau wurde schwer verletzt in Klinikum Gifhorn gebracht.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr. Nach Angaben der Polizei geriet ein 18 Jahre alter Autofahrer mit seinem Transporter aus beiser nicht geklärter Ursache am Ortsausgang Richtung Gifhorn auf die Gegenfahrbahn. Er fuhr frontal in einen VW Polo. Die 30 Jahre alte Fahrerin wurde schwer verletzt. Der 18-Jährige verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Die B188 war zwischen Dannenbüttel und der Abzweigung zur L289 rund zwei Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde über Westerbeck umgeleitet. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Dannenbüttel und Westerbeck sowie ein Rettungswagen und ein Notarzt.

