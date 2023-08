Kindernotaufnahme: Kommt eine Strafgebühr für unnötige Fälle?

Volle Kindernotaufnahmen durch unnötige Fälle? Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzt*innen fordert Entlastungen für Kinderärztinnen und -ärzte vom Bund. Präsident Thomas Fischbach brachte in einem Beitrag der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ am Montag eine Gebühr ins Spiel, die im Falle von unnötigen Besuchen in der Kindernotaufnahme fällig werden könne. „Die Notfallversorgung muss auf Notfälle konzentriert werden und nicht für die Pickel am Po der Kinder, für die die Eltern unter der Woche keine Zeit haben und mit denen man dann am Wochenende beim Notdienst aufschlägt“, so Fischbach.

In solchen Fällen sei eine Eigenbeteiligung der Eltern sinnvoll; bei echten Notfällen wiederum könnten die Kosten erstattet werden. „Das ließe sich mit wenig Aufwand umsetzen.“ Einen ähnlichen Vorschlag hatte Kassenärztechef Andreas Gassen im April für die regulären Notaufnahmen ins Spiel gebracht; er forderte eine Gebühr für Patientinnen und Patienten, die ohne vorherige telefonische Beratung in die Notaufnahme kommen.

Kinder- und Jugendärztin: Es braucht verpflichtende, vorherige Kontaktaufnahme

Klare Kritik am Vorschlag einer Strafgebühr kommt aus Wolfsburg. Sozialdezernentin Monika Müller, auf kommunaler Seite verantwortlich für das Klinikum Wolfsburg, ist „absolut dagegen“. „Man muss das Gesundheitssystem ganzheitlich betrachten, es hilft nicht, an einer Stelle ein Symptom anzuschauen“, so Müller. Eltern hätten immer gute Gründe, die Notaufnahme aufzusuchen. „Unter anderem vielleicht auch, weil es zu wenige niedergelassene Kinderärzte gibt.“

„Wir sehen, dass die Ambulanzen überschwemmt sind“, sagt Tanja Brunnert, Kinder- und Jugendärztin aus Göttingen und Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzt*innen. Sie fordert eine verpflichtende telefonische Kontaktaufnahme vor dem Besuch der Kindernotaufnahme. „Das machen wir in den Praxen ja auch schon so. Darüber sind Nachfragen möglich und es kann eine erste Einschätzung gegeben werden, ob der Fall akut ist, oder ob die Behandlung bis zum nächsten Tag oder nach dem Wochenende warten kann“, so Brunnert.

„Eine Gebühr würde eventuell die Falschen treffen“, schränkt Brunnert den Vorschlag von Kinderärztepräsident Fischbach ein; etwa Familien aus sozial schwächeren Milieus oder Familien mit fehlenden Sprachkenntnissen, für die eine Gebühreneinführung eine Hemmschwelle bedeuten könnte. Brunnert macht aber auch klar: „Wir müssen eine Lösung finden - denn das bisherige System fährt gerade mit Karacho an die Wand.“

Die Vorschläge des Bundesgesundheitsministeriums, die Lage zu entspannen, sehe der Verband aber kritisch. Vorgesehen sind darin unter anderem die Etablierung von integrierten Notfallzentren an den Kliniken. „Das werden wir personell in der momentan geplanten Form nicht leisten können“, so Brunnert.