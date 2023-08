Blaulicht Braunschweig Einbruch in Restaurant in Braunschweig: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei wurde am Sonntagmorgen nach einem Einbruch in ein Restaurant im Univiertel vom Besitzer alamiert. (Symbolbild)

Braunschweig In ein Restaurant im Univiertel in Braunschweig wurde eingebrochen. Der Besitzer stellte am Sonntag den Verlust der Kasse fest. Die Polizei ermittelt.