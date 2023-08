Rund 300 Lehrerstellen sind in Niedersachsen unbesetzt

Hannover Die Sommerferien in Niedersachsen enden am 16. August. Die Unterrichtsversorgung hat im September 2022 den niedrigsten Wert seit 20 Jahren erreicht.

Anderthalb Wochen vor dem Start des neuen Schuljahres sind in Niedersachsen immer noch mehr als 300 Lehrerstellen unbesetzt. Das teilte das Kultusministerium in Hannover auf Anfrage von NDR Niedersachsen mit. Dem Bericht zufolge sind insgesamt 1748 Stellen an den Schulen zu besetzen, davon seien derzeit erst 1414 an Bewerberinnen und Bewerber vergeben.

Nicht alle Lehrerstellen kann das Land Niedersachsen besetzen

Ende Juni hatte das Land für das neue Schuljahr noch rund 500 Lehrerinnen und Lehrer gesucht. Auch zum 1. Februar 2023 waren nach Daten des Ministeriums von mehr als 1300 ausgeschriebenen Stellen knapp 300 unbesetzt geblieben.

Die niedersächsischen Sommerferien enden am 16. August. Wegen des Lehrkräftemangels fallen schon länger an vielen niedersächsischen Schulen Unterrichtsstunden aus, teilweise können bestimmte Fächer vorübergehend gar nicht oder nur mit weniger Stunden unterrichtet werden. Die sogenannte Unterrichtsversorgung lag Anfang September 2022 bei 96,3 Prozent - dies war der niedrigste Wert seit Beginn der Erfassung vor 20 Jahren.

Die rot-grüne Landesregierung will unter anderem die Bezahlung von Grund-, Haupt- und Realschullehrern auf das Niveau von Gymnasiallehrern anheben, um den Beruf attraktiver zu machen.