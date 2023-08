Ein seltener Gast im Tierheim: Hündin Lawa sucht ein Zuhause

In dieser Woche stellt das Tierheim Salzgitter ein ganz besonderes Tier vor. Hündin Lawa gehört einer Hunderasse an, die in einem Tierheim eher selten zu Gast ist. Die einjährige Lawa ist ein japanischer Spitz-Mix und möchte als junge und unerfahrene Hündin die große weite Welt entdecken. Lawa zog mit ihrem gleichaltrigen Bruder im April 2023 ins Tierheim in Salzgitter-Bad ein. Die beiden Spitz-Mixe wurden auf einem Parkplatz am Salzgittersee aufgegriffen, da sie dort herrenlos umherliefen, teilt das Tierheim mit. Bis heute haben sich keine Halter ermitteln lassen und scheinbar scheint sie auch niemand zu vermissen. Für Lawa war die unbekannte Beherbergung in den ersten Wochen sehr schwierig. Unsicher lief sie in ihrem Zwinger umher. Scheinbar scheint die Junghündin eine häusliche Situation in ihrem jungen Alter noch nicht kennengelernt zu haben. Wird die schneeweiße Flauschkugel in einen der drei Hundeausläufe gelassen, weicht die Unsicherheit und der Spieldrang macht sich bemerkbar. Unter den Tierpflegern des Tierheims gilt Lawa als sehr verspieltes Exemplar.

Zuko (links) und Yuumi (rechts). Foto: Tierheim Salzgitter / FMN

Japanischen Spitzen wird ein sehr aktiver und fröhlicher Charakter nachgesagt – Lawa bestätigt die Beschreibung vollumfänglich. Trotz ihrer geringen Körpergröße ist Lawa nach Angaben der Salzgitteraner Tierschützer ein sportlicher Hund, der viel laufen und beschäftigt werden möchte. Bislang macht es im Tierheim den Anschein, dass sie noch nicht viel erlernen durfte. Der Besuch einer Hundeschule und das Erlernen des Hunde-Einmaleins wird seitens der Tierschützer dringend empfohlen.

Für Hündin Lawa werden erfahrene Hundehalter gesucht, die eine konsequente Führung mitbringen und gewillt sind, ihrem künftigen Familienmitglied grundlegende Verhaltensweisen beizubringen. Wichtig ist zu erwähnen, dass Lawa nicht stubenrein ist und nicht alleine bleiben mag, teilt das Tierheim abschließend mit.

Reyna. Foto: Tierheim Salzgitter / FMN

Zuko + Yuumi: Zuko und Yuumi suchen ein gemeinsames Zuhause bei lieben Katzeneltern. Sie wurden beide 2013 geboren und sind verschmust sowie anhänglich. Sie können in Wohnungshaltung umziehen, würden sich dann aber über einen gesicherten Balkon freuen, um ihre Nachbarschaft beobachten zu können. Ihr flauschiges Fell muss regelmäßig gebürstet werden - glücklicherweise lassen sie es sich gut gefallen.

Reyna: Katzendame Reyna ist ein sehr anhängliches und verschmustes Wesen. Die ca. 2021 geborene Samtpfote sucht ein neues Zuhause mit Freigang. Gegen ein nettes Partnertier hätte sie wahrscheinlich nichts auszusetzen. Bei wem darf Reyna zukünftig das Sofa belegen?

Yozora: Yozora wurde circa 2019 geboren. Sie reagiert hin und wieder etwas schreckhaft und benötigt eine Weile, um ihr Misstrauen abzulegen. Hat sie dies jedoch getan, ist sie eine süße Zeitgenossin. Für Yozora kommt sowohl eine Vermittlung in Wohnungshaltung mit Balkon oder aber auch in ein Zuhause mit Freigang in Frage. Mit anderen Katzen kann sie sich arrangieren.

Yozora. Foto: Tierheim Salzgitter / FMN

Spareribs: Kater Spareribs erblickte vor drei Jahren das Licht der Welt. Er ist sehr anhänglich und neugierig. Spareribs hat eine Autoimmunerkrankung (Darm), weshalb er nur Schonkost verträgt. Damit kommt der kleine Kater aber sehr gut zurecht. Der dreijährige Kater sucht ein neues Zuhause in Wohnungshaltung mit Balkon. Spareribs verträgt sich gut mit Artgenossen, die etwas ruhiger sind.

Spareribs. Foto: Tierheim Salzgitter / FMN

