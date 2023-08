Hannover: Frauenleiche auf A2 gefunden – Polizei ermittelt

Eine 20 Jahre alte Frau ist auf der Autobahn 2 bei Hannover mutmaßlich angefahren worden und anschließend gestorben. Die Polizei geht ersten Erkenntnissen nach davon aus, dass die Frau am Samstag von einem größeren Fahrzeug wie einem Laster erfasst wurde. Es bestehe die Möglichkeit, dass der Fahrer oder die Fahrerin den Zusammenprall gar nicht bemerkt habe.

Mehrere Autofahrer hatten den Körper der Frau am Samstagmorgen im Bereich der Anschlussstelle Bothfeld in Fahrtrichtung Berlin am Straßenrand bemerkt und den Notruf gewählt. Einsatzkräfte fanden die Leiche anschließend.

„Nach bisherigen Erkenntnissen verweilte die junge Frau vorab mutmaßlich auf der Brücke an der Langenforther Straße, welche über die A2 führt“, erklärt die Hannoveraner Polizei. Die Ermittlungen zur Todesursache und dem Unfallgeschehen dauern an – Zeuginnen oder Zeugen sollen sich unter (0511) 109-1888 melden.

Kreis Cuxhaven: 30-Jährige ertrinkt bei Tauchlehrgang im Kreidesee

Bei einem Tauchlehrgang im Kreidesee ist eine 30-Jährige bei Hemmoor im Landkreis Cuxhaven ertrunken. Die Frau aus Hessen war am Samstagmittag für eine Tieftauchübung mit einem Tauchlehrer und einer Gruppe im Kreidesee unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache war am Sonntag zunächst unklar, die Polizei ermittelt.

Hemmoor: Der Kreidesee ist ein beliebtes Ziel für Taucher. Hier ist am Samstag eine 30 Jahre alte Frau ertrunken. (Archivbild) Foto: Sina Schuldt / dpa

Vier Menschen bei Autounfall in Schwanewede verletzt

Bei einem Autounfall in Schwanewede (Landkreis Osterholz) sind vier Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Ein 18 Jahre alter Autofahrer habe am Samstagabend nach links auf eine Straße abbiegen wollen und dabei nach ersten Erkenntnissen den Wagen eines 50-Jährigen übersehen, teilte die Polizei mit.

Bei dem Zusammenstoß wurden der 18-Jährige und der 50-Jährige schwer verletzt. Die 52 Jahre alte Beifahrerin und Partnerin sowie der 11-jährige Sohn des 50-Jährigen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 30.000 Euro.

Küchenbrand in Langwedel verursacht 100.000 Euro Schaden

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Langwedel im Landkreis Verden ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Das Feuer war am frühen Samstagmorgen in der Küche eines Einfamilienhauses in einem landwirtschaftlichen Gehöft ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Weil der Eigentümer schnell auf die starke Brandentwicklung aufmerksam wurde und die Feuerwehr alarmierte, konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Brandursache war am Sonntag zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.