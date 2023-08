Niedersachsen-Wetter: Ein Ende der Regentage ist in Sicht

Viel Niederschlag und frische Temperaturen hat es in der Region Braunschweig-Wolfsburg in den vergangenen Wochen gegeben. Der Monat August könnte wärmer werden als der Juli es war, lässt eine Prognose des Deutschen Wetterdiensts (DWD) hoffen.

Erstmal sind in Niedersachsen Gewitter angesagt

Wie der DWD schreibt, kommt am Freitag eine „eine mäßig warme maritime Luftmasse“ gen Nordwest nach Niedersachsen. Ab Freitagabend soll ein Hoch für eine zwischenzeitliche Wetterberuhigung sorgen. Krachen kann es am Freitag von der Lüneburger Heide bis zum Teutoburger Wald – der DWD warnt vor vereinzelten Gewittern mit Starkregen – bis zu 15 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit – und Böen mit bis zu 55 Stundenkilometern Windstärke.

Höchstwerte von 21 Grad erwartet der DWD für Samstag und Sonntag. Auch in der Region Braunschweig-Wolfsburg können einzelne Schauer auftreten, in der Nacht zu Montag sind Gewitter in Niedersachsen möglich. Die Temperaturen kühlen am Montag ab mit Höchsttemperaturen von bis zu 19 Grad, schreibt der DWD. Ein Sturm kommt in Niedersachsen auf, stellenweise kann es Regen geben.

Das große Aber: Deutschland-Trend macht Hoffnung

„Langsam wärmer und sonniger“ soll es laut DWD dann aber in der kommenden Woche in Deutschland werden. Am Mittwoch kann das Thermometer im Norden und Westen bis zu 27 Grad anzeigen. „Heiter oder sonnig und meist niederschlagsfrei“ – so kann der Donnerstag aussehen. Im Norden sind dann bis zu 26 Grad möglich, im Rest Deutschlands sogar bis zu 29 Grad. Auch der Wetter-Trend des DWD für Niedersachsen zeigt: Ende der Woche könnten die Höchsttemperaturen wieder an den 30 Grad kratzen, dazu soll es ab Mittwoch kaum noch Niederschlag geben.