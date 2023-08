Sturz mit Motorroller auf nasser Fahrbahn – 65-Jähriger stirbt

Bei einem Sturz mit seinem Motorroller auf regennasser Straße ist ein 65-Jähriger in Suderburg (Landkreis Uelzen) ums Leben gekommen. Er sei bisherigen Erkenntnissen zufolge bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag mit dem Kopf auf dem Untergrund aufgeschlagen, teilte die Polizei mit. Der Fahrer habe einen Halbschalenhelm getragen, der aber vermutlich verrutscht sei. Der 65-Jährige erlag noch am Unfallort auf einem Verbindungsweg zwischen Suderburg und Holxen seinen schweren Verletzungen. Er sei erst rund 45 Minuten danach von Passanten entdeckt worden, hieß es.

Frontalzusammenstoß zweier Autos - ein Mann stirbt im Kreis Grafschaft Bentheim

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos in Samern (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist ein 57 Jahre alter Mann gestorben. Am Donnerstagmorgen verlor der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen und geriet in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Sein Wagen prallte mit dem Auto einer 23-Jährigen frontal zusammen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Frau kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Nach Biss im Tierpark: Landkreis untersagt Treffen mit Wolf

Nach der Attacke eines Wolfes im Filmtierpark Eschede hat der Landkreis Celle derartige Begegnungen mit einem Wolf bis auf Weiteres verboten. Das teilte ein Behördensprecher auf dpa-Anfrage mit. Ein Achtjähriger war am Mittwoch von einem Wolf in die Brust gebissen worden, seine Familie hatte die Tierbegegnung gebucht. Der Landkreis ist für die Aufsicht und Kontrolle des Zoos zuständig. Die sogenannten Tieraudienzen seien genehmigt gewesen, sagte der Sprecher. Ein solches Angebot sei nicht ungewöhnlich und werde von vielen Zoos und Tierparks angeboten.

Der Junge aus der Nähe von Husum (Schleswig-Holstein) war durch den Biss leicht verletzt worden. Nach ambulanter Behandlung wurde er noch am gleichen Tag aus dem Krankenhaus entlassen. „Private Tieraudienzen“ bietet der Tierpark laut seiner Homepage auch mit anderen Tieren wie Waldkauz oder Nasenbär an.

Die Tierrechtsorganisation Peta forderte mit Bezug auf den Vorfall erneut ein Ende der Haltung von Wölfen und anderen gefährlichen Tieren in Zoos und Wildparks. Yvonne Würz, Biologin bei Peta, sagte: „Wildtiere wie Wölfe sind weder Filmrequisiten noch Kuscheltiere, sondern fühlende Lebewesen, die unberechenbar reagieren können, selbst wenn sie den Kontakt zu Menschen gewohnt sind.“

Der zwei Jahre alte Wolf sei an Menschen gewöhnt und zuvor nie aggressiv aufgetreten, sagte der Geschäftsführer des Filmtierparks Eschede der „Celleschen Zeitung“. Einen vergleichbaren Vorfall habe es bisher nicht gegeben.

Neun Verletzte nach Frontalzusammenstoß im Kreis Wesermarsch

Bei einem Frontalzusammenstoß im Landkreis Wesermarsch sind neun Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Ein 24 Jahre alter US-Soldat war mit seinem Fahrzeug am Donnerstag in Brake in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort kam es zur Kollision. Der Fahrer sowie fünf weitere Soldaten im Alter von 21 bis 34 Jahren wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Der 83 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Autos und seine 82 Jahre alte Lebensgefährtin wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitten schwere Verletzungen und wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen. Eine weitere 85 Jahre alte Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Auch alle Leichtverletzten kamen in Krankenhäuser.

Insgesamt waren 30 Rettungskräfte und 45 Feuerwehrleute im Einsatz. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf insgesamt rund 20.000 Euro. Die Bundesstraße wurde nach dem Unfall voll gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

18-Jähriger kommt bei Starkregen von Straße ab - zwei Verletzte

Zwei junge Leute sind bei Starkregen im Landkreis Osnabrück verunglückt und schwer verletzt worden. Der 18 Jahre alte Fahrer war bei Bramsche nach dem Überholen von der Straße abgekommen und in eine Böschung gerutscht, wie die Polizei am Donnerstag mittelte. Er und eine 17 Jahre alte Beifahrerin kamen ins Krankenhaus. Eine weitere 15-Jährige im Auto erlitt leichte Verletzungen. Den Ermittlungen nach könnte es zu dem Unfall gekommen sein, weil der junge Mann angesichts der Umstände zu schnell unterwegs gewesen war, hieß es.

Betrunkener Pedelecfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Ein betrunkener Pedelecfahrer ist im Landkreis Wesermarsch gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 51 Jahre alte Radfahrer war am Mittwochabend in Nordenham auf die Fahrbahn gefallen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein 21 Jahre alter Autofahrer verhinderte durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Pedelecfahrer. Ein Atemalkoholtest bei dem 51-Jährigen ergab einen Wert von 2,39 Promille. Er kam ins Krankenhaus, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Die Beamten leiteten gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.