Vizepräsidentin der TU Clausthal wird Staatsrätin in Bremen

Irene Strebl, hauptberufliche Vizepräsidentin der TU Clausthal, wird ab September Staatsrätin für Wissenschaft und Umwelt im Ressort der Bremer Senatorin Kathrin Moosdorf. Darüber informiert die TU in einer offiziellen Mitteilungl.

Unter der Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft werde Irene Strebl die Aufgaben im Bereich Wissenschaft sowie das Themenfeld „Technischer Umweltschutz, Naturschutz und Grünflächen“ als Staatsrätin übernehmen. Die erfahrene Wissenschaftsmanagerin, die seit Juli 2019 an der TU Clausthal tätig war, verfügt laut TU über viel Erfahrung mit Universitäten und Fachhochschulen sowie außeruniversitären Forschungseinrichtungen.

„Als hauptberufliche Vizepräsidentin der TU Clausthal prägte Irene Strebl die Verwaltung der Oberharzer Universität nachhaltig. In ihrer Amtszeit befasste sie sich unter anderem mit strategischen Entscheidungen in der Personalentwicklung und war maßgeblich an der Umsetzung von Maßnahmen während der Corona-Pandemie sowie der Energiekrise beteiligt. So fielen zum Beispiel eine Dienstvereinbarung zur mobilen Arbeit oder auch die Schaffung einer Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge auf dem Campus der TU in ihr Ressort“, berichtet die TU Clausthal.

„An der TU Clausthal haben wir in den letzten Jahren die strategische Ausrichtung auf die Circular Economy, die nachhaltige Kreislaufwirtschaft, sehr erfolgreich vorangetrieben. Ich freue mich sehr, dass unter anderem dieses Thema auch in Bremen in meinen Zuständigkeitsbereich fällt und ich meine Expertise hier einbringen kann“, so Strebl zu ihrem bevorstehenden Wechsel nach Bremen. „Der Abschied von der TU Clausthal wird mir tatsächlich schwerfallen und das liegt an den vielen tollen Kolleg:innen und der guten Zusammenarbeit bei den vielfältigen Herausforderungen.“

Das Team der Bremer Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft ist mit Irene Strebl komplett. „Wir starten jetzt durch“, sagt die Senatorin Kathrin Moosdorf: „Unsere Themen Umwelt, Klima und Wissenschaft bewegen die Menschen in unseren beiden Städten. Und unsere Themen dulden keinen Aufschub. Ich freue mich sehr, dass mit Irene Strebl ein Wissenschaftsprofi nach Bremen kommt, die auch Umweltthemen bewegt. Sie ist durch ihre bisherigen Tätigkeiten bestens geeignet, gemeinsam mit den Hochschulen und Forschungseinrichtungen deren Zukunft zu gestalten und mit ihnen die anstehenden gesellschaftlichen Fragen zu bearbeiten.“

Das Amt der Staatsrätin in Bremen wird Irene Strebl bereits zum September antreten. Die Amtsgeschäfte der hauptberuflichen Vizepräsidentin an der TU Clausthal wird Saskia Goike, Vertreterin der Vizepräsidentin, kommissarisch übernehmen. Der Senat wird eine Findungskommission zur Wahl einer Nachfolge für das Amt einrichten.