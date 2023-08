A7 gesperrt: Laster kippt bei Autobahndreieck Salzgitter um

Derneburg Die Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hannover ist am Vormittag dicht. Ab dem Dreieck Salzgitter staut sich der Verkehr über mehrere Kilometer.

Auf der Autobahn 7 hat sich am Donnerstagvormittag ein Unfall ereignet. Ein Lastwagen kippte auf die Mittelschutzplanke. Die Fahrbahn in Richtung Norden ist gesperrt. (Symbolbild)

Stau und Vollsperrung auf der Autobahn 7 am Donnerstagvormittag: Wie die Hildesheimer Polizei erklärt, ist ein Lastwagen auf die Mittelschutzplanke gekippt. Die Gefahrenstelle befindet sich zwischen dem Autobahndreieck Salzgitter und der Anschlussstelle Derneburg. Die Fahrbahn in Richtung Hannover ist derzeit vollständig gesperrt, ebenso die Autobahn-Überleitung aus Richtung Salzgitter in Richtung Norden.

Der Stau reicht laut Verkehrsmanagementzentrale sechs Kilometer weit bis nach Bockenem. Autofahrerinnen und -fahrer sollten vorsichtig an das Stauende heranfahren, heißt es.

Empfohlen wird die Umleitung 23 – diese führt am Dreieck Salzgitter auf die Autobahn 39 und über die Anschlussstelle Baddeckenstedt und die Bundesstraße 6 wieder auf die A7.

+++Gefahrenstelle+++



Auf der A7 in Fahrtrichtung Norden ist ein Lkw auf die Mittelschutzplanke gekippt. Die Gefahrenstelle befindet sich zwischen dem Autobahndreieck Salzgitter und der Anschlussstelle Derneburg Salzgitter.



Derzeit ist die Fahrbahn in Richtung Norden gesperrt. pic.twitter.com/M6OfsqURsO — Polizei Hildesheim (@Polizei_HI) August 3, 2023