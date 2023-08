Unbekannte setzen in Braunschweig zwei Toilettenhäuschen in Brand

Gleich zweimal binnen zwei Tagen haben in Braunschweig am Sonntag und am Montag mobile Toilettenhäuschen in Flammen gestanden. Dies hat die Braunschweiger Polizei in einer Pressemitteilung bekanntgegeben, in der sie nach Zeugen sucht. Denn: Laut Angaben der Polizei ist sicher, dass die beiden mobilen Toilettenhäuschen, die in zwei aufeinanderfolgenden Nächten in Flammen standen, in Brand gesetzt wurden.

Die beiden Taten ereigneten sich am 30. Juli gegen 22 Uhr am Bruchtorwall und tags darauf am 31. Juli am Europaplatz. In beiden Fällen wurden die Toilettenhäuschen vollständig zerstört, heißt es in der Mitteilung der Polizei aus Braunschweig. Die Beamten ermitteln in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung durch Feuer und suchen zudem nach Zeugen, die Beobachtungen an den Tatorten gemacht haben. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Mitte unter der Telefonnummer 0531/476-3115.