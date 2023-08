Sommer ein „Totalausfall“? Experte gibt dunkle Wetter-Prognose ab

Braunschweig Viel Regen, Wind, Sturmböen und Gewitter: Das sind die Zutaten des Wetters für den August. Wie wird das Wetter in Niedersachsen in den nächsten Tagen?

Die Sache mit dem Wetter ist ein Thema für sich. Eines, an dem sich gerne und immer wieder die Geister scheiden. Die der Meteorologen ebenso wie die von „Otto Normalbürger“. Das aktuelle Wetter in Niedersachsen liefert dafür das beste Beispiel. Da sind auf der einen Seite die, die das Wetter in Niedersachsen derzeit genauso „grottig“ finden, wie es unserer Zeitung gegenüber ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) jüngst bezeichnet hat. Und da sind auf der anderen Seite die, die selbst dem regnerisch trüben Niedersachsen-Wetter noch etwas abgewinnen und mindestens fünf Gründe dafür finden. warum das Wetter dennoch liebenswert ist.

Mittendrin, weil gerade noch die letzten Tage der Sommerferien in Niedersachsen und somit auch in der Region Braunschweig auf dem Programm stehen: Viele Eltern, die angesichts des immer wieder einsetzenden Regens gar nicht wissen, was sie mit ihren Kindern noch unternehmen sollen, so dass wegen des miesen Wetters in Niedersachsen die besten Indoor-Spielplätze der Region gefragt sind. Die große Frage: Säuft der Rest der Ferien tatsächlich im Regen ab?

Wetter in Niedersachsen sorgt für alles andere als Sommerfeeling: Diplom-Meteorologe wagt Ausblick

Nun, wie gesagt: Am Wetter, und das ist nicht nur in Niedersachsen so, scheiden sich die Geister. Und das gilt auch für das, was eigentlich Klarheit bringen soll: die Wettervorhersage. Wie oft schon war die Vorhersage für das Wetter in Niedersachsen gar nicht so genau und am Himmel spielte sich etwas anderesals das ab, was prognostitiert worden war? Doch was das Wetter in Niedersachsen für den August und den Rest der Sommerfereien angeht, sind sich offenbar alle Experten einig: Ausgerechnet jetzt, wo eigentlich rein wettertechnisch die sogennanten Hundstage – die heißen Tage im Sommer, die in die Zeit vom 23. Juli bis zum 23. August fallen – angesagt sind, schenkt uns das Niedersachsen-Wetter alles andere als Sommerhitze.

Wir empfinden den aktuellen Absturz ja schon als sehr heftig, weil es sechs Wochen lang sehr warm, sehr trocken und sehr sonnig war. Dominik Jung, Diplom-Meteorologe

Sondern viel mehr ein Auf und Ab der Wetterzustände zwischen mal sonnig, mal bewölkt und mal eben auch einfach nur ziemlich regnerisch. Logisch, dass da beim Blick auf das Niedersachsen-Wetter auch ein Auf und Ab der Gefühle einsetzt, das sich nicht nur auf die Region Braunschweig beschränkt. „Wir empfinden den aktuellen Absturz ja schon als sehr heftig, weil es sechs Wochen lang sehr warm, sehr trocken und sehr sonnig war“, erklärt Dominik Jung, seines Zeichens Meteorologe und damit ein ausgewiesener Wetterexperte, auf dem Wetterportal wetter.net.

Wildes Wetter in Niedersachsen: Regen, Wind, Sturmböen, Gewitter – August wird nasser als üblich

Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met GmbH, geht sogar einen Schritt und wird mit Blick auf das Wetter, das auch in Niedersachsen derzeit „april-mäßig“ einfach macht, was es will, noch deutlicher. In einem seiner Videos auf seinem Youtube-Kanal „wetter.net“ spricht der Meteorologe wagt er eine dunkle Prognose: „„Der August könnte zu einem Totalausfall in Sachen Sommerwetter werden.“ Klingt im ersten Moment wie due übliche Schwarzmalerei bei den Aussichten für das Wetter in Niedersachsen.

„Wir erwarten viel Regen, Wind, Sturmböen, Gewitter“, erklärt Diplom_Meteorologe Dominik Jung. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Doch Wetter-Experte Jung legt nach und erklärt seine, wie er es nennt, „echte Grusel-Prognose“ auch: „Wir erwarten viel Regen, Wind, Sturmböen, Gewitter und zum Wochenende in den höheren Lagen der Alpen sogar Schnee und damit verbunden ein Wintereinbruch. Leider muss man aktuell auch noch festhalten, dass keine Änderung der Großwetterlage in Sicht ist und das wahrscheinlich mindestens bis zum 15. August.“ Nicht nur in Niedersachsen erwarte die Menschen beim Wetter nun eine längere kühle Phase von zehn bis 14 Tagen, in der es immer wieder Regen geben werde. .„Der August könnte also nasser als üblich ausfallen“, so Jung.

Regenschirm bleibt beim Wetter in Niedersachsen und der region Braunschweig guter Begleiter

Heißt also: Beim Wetter in Niedersachsen wird der Regenschirm erst einmal ein guter und stetiger Begleiter. „Besonders am Donnerstag zieht ein Sturmtief über Deutschland hinweg. Wetter wie im Herbst. Warme Sommertage oder gar heiße Tage um oder über 30 Grad sind nicht in Sicht“, macht Meteorologe Dominik Jung überdies wenig Hoffnung darauf, dass sich bei den Aussichten für das Wetter auch in der Region Braunschweig viel verbessern wird „Man mag es kaum glauben, das könnte auch eine Wetterlage irgendwann Mitte, Ende Oktober sein“, sagt Jung. weiter.

„Wir erwarten wechselhaftes, nasses und kühles Wetter und das erstmal ohne Ende. Wann es wieder zu einer Wetterumstellung kommen könnte, ist völlig unklar“, konkretisiert Jung, was das Wetter auch in Niedersachsen und der Region Braunschweig in der nahen Zukunft mit sich bringt. Zusammengefasst liest sich das so: „eiterhin Temperaturen um die 20 Grad mit der Mischung aus Regen und Gewittern. schuld am Schmuddel-Wetter in Duetschland ist der sogenannte Jetstream. „Der Jetstream liegt wie eine Mauer zwischen kühlen und heißen Luftmassen“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung.

Er beeinflusst das Wetter: Was ist ein Jetstream? Der Jetstream ist ein schnelles, bandförmiges Luftstromsystem in der Atmosphäre der Erde, das durch Temperaturunterschiede zwischen tropischen, subtropischen und polaren Regionen entsteht. Beim Jetstream unterscheidet man zwischen zwei Haupttypen. Es gibt zum einen den subtropischen Jetstream in etwa zehn bis 15 Kilometern Höhe. Und zum anderen den polaren Jetstream in einer Höhe zwischen zwischen sieben und zwölf Kilometern Höhe. Der Jetstream beeinflusst das Wetter, lenkt Luftmassen und Wettersysteme. Er erzeugt Starkwindbänder und Turbulenzen, Das führt zu wechselhaftem und stürmischem Wetter.

Wie entwickelt sich das Niedersachsen-Wetter? Das ist die Prognose des Deutschen Wetterdienstes

Aktuell sagt die Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Niedersachsen schon für den 2. August am Nachmittag von Südwesten her gebietsweise starke Gewitter von Südwesten mit Starkregen um 20 l/qm in kurzer Zeit mit Hagel und Sturmböen bis 85 km/h (Bft 9). Ganz vereinzelt auch stärkere Entwicklungen mit heftigem Starkregen bis 30 l/qm, Hagel um 2 cm und schweren Sturmböen um 100 km/h (10 Bft) oder darüber voraus. Im Süden Niedersachsen sind der Prognose zufolge einzelne, kurzlebige Tornados nicht ausgeschlossen.

Abends und nachts nordostwärts verlagernde und allmählich abschwächende Gewitter. . DIe Höchstwerte liegen um 20 GRad, im Oberharz um 17 Grad. Abseits von Gewitterböen wehr ein schwacher bis mäßiger, an der See sowie im Süden zunehmend frischer und stark böiger südlicher Wind. In der Nacht zum Donnerstag wartet beim Niedersachsen-Wetter verbreitet schauerartiger und gewittrig durchsetzter Regen. Tiefstwerte um 15, auf den Höhen des Harzes um 12 Grad. Dazu: Schwacher bis mäßiger, an der Küste sowie im Süden frischer und böiger Wind aus Süd bis Südwest.