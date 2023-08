Auto kracht gegen Baum: Vier Kinder verletzt drei davon schwer

In Hannover ist es am Dienstagabend zu einem schweren Unfall gekommen, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) in der Nacht zu Mittwoch berichtet hat. Demnach wurden bei dem Unfall in der Landeshauptstadt von Niedersachsen insgesamt fünf Menschen verletzt. Vier von ihnen sind Kinder. Von den vier Kindern wurden drei schwer verletzt.

Unfall auf der Bundestraße 6: Fahrerin wird leicht verletzt – am Unfallwagen entsteht Totalschaden

Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Auto, das mit fünf Personen besetzt war, auf der Bundesstraße 6 von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen krachte abseits der Straße gegen einen Baum, wie die dpa unter Berufung auf die Feuerwehr in Hannover berichtet. Die Fahrerin des Pkws wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Alle Verletzten wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. An dem Fahrzeug, das vor den Baum geprallt war, entstand nach Angaben der Polizei ein Titalschaden. Nach dem Unfall war die Bundesstraße 6 für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.