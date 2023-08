Schmunzelschocker: Eberhofers neunter Fall kommt ins Kino 

Paukenschlag am Eberhofer-Hof: Oma (Enzi Fuchs) streikt! Nach gefühlt 2000 Kuchen und noch mehr Schweinsbraten, Semmelknödeln und Kraut beschließt die alte Dame, sich der familiären Fürsorge zu entledigen. Und schon bricht das allerschönste Chaos aus. Zu allem Überfluss bekommt es Franz Eberhofer, der Dorfpolizist (Sebastian Bezzel), auch noch mit einem Mordfall zu tun.

Wir zeigen den neuen Eberhofer-Heimat-Krimi nach dem Bestseller von Rita Falk am Mittwoch, 9. August, als BZ-Filmpremiere im Astor Filmtheater. Beginn ist um 20 Uhr. Tickets gibt‘s im Kino.

Es drohen Verlotterung und Mangelernährung

„Rehragout Rendezvous“ sei ein Krimi, in dem mehrere Figuren buchstäblich im Dreck zu versinken drohen, heißt es in der Pressemappe zum Film. Durch den Auszug der Oma erlebe die Eberhofer-Familie nämlich einen echten Gau. Franz, Susi, Leopold und Papa seien durch akute Verlotterung, ja sogar Mangelernährung bedroht. Das sonst nur in Ehren abgeschabte Anwesen drifte völlig in Chaos und Siff ab, weil seine Bewohner schon an Grundaufgaben wie Wäschewaschen und Geschirrspülen scheiterten.

Weiter heißt es: „Der neunte niederbayerische Schmunzelschocker ist geprägt von Feminismus und durch die neue Macht der Frauen. Erst sucht die Oma ihre Freiheit, geht in Rente, verlässt Familie und Hof und beweist ihren männlichen Nachkömmlingen mal eben deren absolute Abhängigkeit in Sachen Haushaltsmanagement. Dann folgt die steile Karriere der Gemeindeangestellten Susi Gmeinwieser.“ Weil der Bürgermeister einen Skiunfall erleide, ergreife die Eberhofer-Freundin die Chance, die ihr zuteil werde, und übernehme die Macht im Rathaus. Freund Franz werde erstmal in einer Nebenrolle als Babysitter und Hausmann geparkt. Produzentin Kerstin Schmidbauer: „Es war vielleicht überfällig, dass die wichtigsten Frauenfiguren mehr Raum einnehmen.“

Eine Paraderolle für Sebastian Bezzel

Getragen wird die Eberhofer-Reihe von der populären Stammbesetzung um Sebastian Bezzel (Franz) und Simon Schwarz (Rudi). Als Susi trumpft Lisa Maria Potthoff auf.