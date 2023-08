Bad Gandersheim: Bauern zeigen Äcker auf der Landesgartenschau

Parzellen mit Getreide, Kartoffeln, Zwiebeln, Kürbissen und Erdbeeren können auf der Laga in Bad Gandersheim besichtigt werden.

Mitte Juli war bereits Halbzeit bei der Landesgartenschau in Bad Gandersheim: Seit rund 100 Tagen läuft die Blumenausstellung in Südniedersachsen und fast genauso viele Tage liegen noch vor ihr. Vor den Toren des parkähnlichen Geländes stellt die Landwirtschaft in Südniedersachsen sich den Besuchern vor. Unter dem Motto „Land spielt mit“ stehen dabei die Vielfalt und Bedeutung der heimischen Lebensmittel im Fokus.

„Ein Schwerpunkt liegt darauf, die ökologischen und ökonomischen Vorteile der Landwirtschaft für Verbraucher und den ländlichen Raum zu veranschaulichen“, sagt Claus Hartmann, Vorsitzender des Landvolks Northeim-Osterode, der das Projekt gemeinsam mit dem Kreislandfrauenverband Northeim ausgearbeitet und umgesetzt hat.

Die Parzellen mit Winterraps, Winterweizen, Roggen, Dinkel, Sommergerste, Hafer, Zuckerrüben, Mais, Industriehanf, Quinoa, Chia, Soja, Lupine und Ackerbohne sind mittlerweile herangewachsen und wurden zum Teil auch schon geerntet. Auf weiteren Flächen werden Kartoffeln, Zwiebeln, Kürbisse und Erdbeeren im Rahmen des grünen Klassenzimmers als Projekt der Landesgartenschau mit Schulklassen angebaut, gepflegt und geerntet. „Die Aktionstage mit einem breiten Spektrum an Kursen und Workshops werden gut angenommen“, freut sich Hartmann. Sie richten sich vor allem an Kindergärten und Schulen, aber auch an interessierte Erwachsene.

Angebot für junge Landfrauen am 12. August – Diskussion über das Landleben

Ein Highlight bieten die Landfrauen am 12. August an. Dann heißt es „Ab aufs Land! – Junge Landfrauen auf der Laga“! Von 12 bis 13 Uhr hat der Niedersächsische Landfrauenverband Hannover (NLV) auf der Parkbühne der Landesgartenschau eine Vortragsrunde mit anschließender Diskussion organisiert.

Als Referentinnen konnte der Verband die ehemalige Chefredakteurin der Zeitschrift „Landlust“, Ute Frieling-Huchzermeyer, und die Kreistagsabgeordnete aus Rotenburg, Marsha Weseloh, gewinnen. Sie werden sich zu den Themen heutiges Landleben, Berufs- und Lebenschancen von Frauen und aktuelle politische Herausforderungen auf dem Land positionieren und anschließend mit den jungen Landfrauen darüber diskutieren. Nach einer Führung über die Landesgartenschau und einem gemütlichen Chill-out mit Getränk soll der Tag am Abend ausklingen. „Es bleibt also genug Zeit zum Netzwerken“, hebt Organisatorin Julia Gardlo vom NLV hervor. Zum Abschluss bekommt jede Teilnehmerin eine pinke Junge Landfrauen-Tasche. Die Veranstaltung und der Eintritt zur Landesgartenschau sind kostenlos, eine Registrierung ist erforderlich unter https://landfrauen-nlv.de/events/ab-aufs-land-junge-landfrauen-auf-der-laga/