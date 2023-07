Blaulicht Goslar Motorradfahrerin bei Unfall am Kesselberg schwer verletzt

Auf der B4 zwischen Hohegeiß und Braunlage ist eine Motorradfahrerin schwer verunglückt. Das berichtet die Polizei Goslar.

Eine Motorradfahrerin aus dem Landkreis Harz war am Sonntag, 30. Juli, gegen 18.35, auf der B4 von Hohegeiß kommend in Richtung Braunlage unterwegs. Im unteren Bereich des Kesselberges kommt sie laut Angaben der Polizei vermutlich infolge einer nicht angepassten Geschwindigkeit in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen die Leitplanke.

29-Jährige von ihrem Motorrad geschleudert

Dabei wird die 29-Jährige von ihrem Krad geschleudert und landet hinter der Leitplanke an einer Böschung. Die Motorradfahrerin wird schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.750,- Euro.