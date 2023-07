Tödlicher Arbeitsunfall: Ausgefahrene Hebebühne mit Mann kippt um

Rotenburg (Wümme) Der Mann wollte Dämmarbeiten am Dach ausführen, als das Unglück geschah. In Bückeburg gab es bei einem Frontalzusammenstoß acht Verletzte.

Ein 50 Jahre alter Mann ist bei einem Arbeitsunfall in Elsdorf im Landkreis Rotenburg (Wümme) gestorben. Er stürzte am Sonntag aus rund zehn Metern Höhe auf einen Hallenboden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Mann auf einer selbstfahrenden Arbeitsbühne Dämmarbeiten am Dach einer neuen Lagerhalle durchgeführt. Beim Überfahren eines Kantholzes dürfte die Bühne gekippt sein, hieß es weiter. Der Mann starb noch am Unfallort.

Acht Verletzte bei Frontalzusammenstoß bei Bückeburg – auch Kinder

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Schaumburg sind acht Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Unter den Verletzten waren drei Kinder und zwei Schwangere, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach sei ein 60-jähriger Autofahrer am Sonntagnachmittag auf einer Kreisstraße zwischen Ahnsen und Bückeburg auf die Gegenfahrbahn geraten.

Sein Wagen kollidierte mit einem Fahrzeug, in dem sieben Menschen saßen. Der 60-Jährige erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Die sieben Insassen im anderen Fahrzeug wurden leicht verletzt. Während der Einsatzmaßnahmen war die Kreisstraße für rund zwei Stunden voll gesperrt. An beiden Autos entstand ein Totalschaden. Warum der 60-Jährige auf die Gegenfahrbahn geriet, war noch unklar.

Brand in geschlossener Musik-Bar in Hannover

In einer Musik-Bar in der Innenstadt von Hannover ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Da die Bar zu diesem Zeitpunkt schon geschlossen war und keine Mitarbeiter oder Gäste mehr im Inneren waren, wurde niemand verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach habe das Erdgeschoss des Clubs beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand gestanden.

Fensterscheiben, auch aus anderen Stockwerken, gingen durch das Feuer zu Bruch. Außerdem gab es eine starke Rauchentwicklung. Ein Ausbreiten des Feuers auf weitere Teile des Gebäudes sowie Nachbarhäuser konnte verhindert werden. Zur Schadenhöhe konnte die Feuerwehr zunächst keine Angaben machen. Auch warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.