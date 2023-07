Verfolgung im Kreis Wolfenbüttel: Polizei stoppt Mofa-Fahrer

Evessen In Evessen wollten die Ermittler den Mofa-Fahrer kontrollieren. Doch dieser flüchtete zunächst. Dann stellte sich der Grund der Flucht heraus.

Die Polizei Wolfenbüttel hat am Sonntag gegen 18 Uhr im Ortskern von Evessen einen Mofa-Fahrer für die Verkehrskontrolle ausgewählt. Die Beamten fuhren dem Mann hinterher und forderten ihn mittels Blaulicht und Stop-Signal auf anzuhalten. Dies missachtete der Fahrer jedoch und fuhr über die Straße Hopfentwete auf einen schmalen Fußgängerpfad, so die Polizei in der Mitteilung.

Ab hier verfolgten die Kommissare den Flüchtenden zu Fuß und konnten diesen wenige Meter später in der Straße Wendelbergsweg einholen und stoppen. Es stellte sich heraus, dass der 60-Jährige alkoholisiert war. Ihm wurde im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wurden Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.