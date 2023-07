Altenau feiert Traditionsfest: Lichterfest steigt am 5. August

Die Tourist-Information Altenau plant in diesem Jahr wieder, gemeinsam mit der Kurbetriebsgesellschaft „Die Oberharzer“ mbH das Lichterfest am Samstag, dem 5. August, in Altenau. Ab 17.30 Uhr soll es an diesem Tag am Waldschwimmbad Okerteich das Traditionsfest geben, das bereits zum 24. Mal stattfindet.

Neben vielfältiger Livemusik von den Bruchbergsängern und der Janitscharen Kapelle sorgt DJ Diggi für musikalische Unterhaltung. Es wird auch abwechslungsreiche, regionale herzhafte und süße Speisen sowie regionale Getränken und Mixdrinks geben. „Der krönende Höhepunkt ist die faszinierende Lasershow über dem Okerteich mit DJ Axel Seifert. Diesmal wird sie mit neuen Bildern und anderen Liedern zu sehen sein“, kündigt Bettina Beimel, Geschäftsführerin der Kurbetriebsgesellschaft, an.

Zum zweiten Mal gibt es Lichterschiffchen und erstmals Seifenblasen

„Neben vielen altbekannten Traditionen des Events wollen wir in diesem Jahr das zweite Mal gemeinsam unsere Lichterschiffchen auf dem Okerteich aussetzen“, kündigen Gaby Lader und Katharina Dundler von den Tourist-Informationen Oberharz an. Aktuell werden weitere Schiffchen fleißig in Eigenproduktion gestaltet und zusammengeschraubt, sodass am ersten Samstag im August möglichst viele Lichter den Nichtschwimmerbereich des Okerteichs erleuchten. Gegen 21 Uhr, wenn es langsam dunkler wird, erstrahlen dann wieder hunderte Kerzen und Lichter auf dem Gelände und auch erneut schwimmend auf dem Wasser.

Nach der Premiere in 2022 sollen auch in diesem Jahr wieder Lichterschiffchen auf dem Okerteich ausgesetzt werden. Foto: GLC Glücksburg Consulting AG

Kinder von sieben bis 14 Jahre bekommen jeweils ein Lichterschiff beim Eintritt geschenkt. Alle anderen Lichterschiff-Fans können diese vor Ort erwerben. Die kleinen Boote werden am Okerteich ausgegeben.

Es wird auch eine Neuerung geben: In der Zeit von 18 bis 22 Uhr lässt ein Riesenseifenblasen-Künstler farbenfroh schillernde, große Kugeln der Götter über das Gelände streifen. Bei seiner Mitmach-Aktion können alle Gäste selbst zum Seifenblasen-Künstler werden: An langen Stangen hoch über den Köpfen der Menschen formen sich dabei lautlos mal runde, mal ovale, metergroße Blasen. So werden dann im Dunklen tausende farbige Lichtpunkte auf der Haut jeder einzelnen Seifenblase tanzen und farbig die Lichter widerspiegeln.

Ein Künstler formt Riesenseifenblasen und auch die Gäste können selbst zu Riesenseifenblasen-Künstlern werden. Foto: Die Gaukler / Tourist-Informationen Oberharz

„Wir empfehlen auch diesmal den Erwerb der Karten im Vorverkauf – so entstehen keine großen Wartezeiten für die Besucher und es gibt sogar einen Rabatt bei den vorab gekauften Tickets“, erklären Bettina Beimel und Katharina Dundler. Tickets sind im Vorverkauf in der Tourist-Information Altenau, Hüttenstraße 9, ab 17. Juli erhältlich; Infos unter Telefon 05328/ 8020.

Der Eintritt kostet im Vorverkauf und an der Abendkasse mit Gästekarte 4,50 Euro. Kinder zwischen sieben und 14 Jahren erhalten zum Eintritt gratis ein Lichterschiff dazu. Kinder bis sechs Jahre dürfen die Veranstaltung kostenfrei besuchen. Auch eine Abendkasse am 5. August vor Ort ist eingerichtet. Die Tickets sind dort für 5 Euro zu erhalten.

Kurzfristige Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen unter https://www.oberharz.de/sommer/veranstaltungen-im-harz/lichterfest-waldschwimmbad-okerteich