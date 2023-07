Betrunkener stürzt mit gestohlenem Rad im Kreis Wolfenbüttel

(Symbolbild) Ein Betrunkener hatte in Halchter ein Fahrrad gestohlen. Zwischen Dorstadt und Ohrum stürzte er und wurde von der Polizei gestoppt.

Ein 26-Jähriger aus der Gemeinde Oderwald ist gegen zwei Uhr am frühen Samstagmorgen von der Polizei entdeckt worden, weil er neben einem Fahrrad lag. Er war auf dem Radweg an der Landstraße zwischen Dorstadt und Ohrum unterwegs. Gegenüber den Beamten gab der Mann an, dass er mit dem Fahrrad gestürzt sei. Auf Befragen bezüglich der Herkunft des Fahrrads räumte der 26-Jährige ein, dass er es zuvor gestohlen habe.

Des Weiteren gab der amtsbekannte Mann zu, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln (Cannabis) stehen würde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,74 Promille. Der Radler müsse laut Polizei nun mit einer Verurteilung wegen diverser Delikte rechnen. Da er während seiner Fahrt gestürzt war, wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zudem erwarten ihn Strafanzeigen wegen des Fahrraddiebstahls sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Fahrrad in Halchter gestohlen

Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein Damenrad der Marke TORREK, Model „Cityline“, Farbe silber-rot. Der Beschuldigte gab, an, dass er das Rad in der Ortschaft Halchter gestohlen habe. Der bislang unbekannte Fahrradeigentümer wird gebeten, sich diesbezüglich mit dem Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter (05331) 9330 in Verbindung zu setzen. red