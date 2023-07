Peiner Hund Robby wünscht sich ein neues Zuhause

Der etwa 2016 geborene Robby hat durch ein Unfallgeschehen von jetzt auf gleich den Halt verloren. Sein Herrchen wird ihn nicht wieder versorgen können und seine zwei hündischen Partner, die ihm Sicherheit und Halt gaben, sind bereits trotz hohen Alters vermittelt worden, wie das Tierheim Peine mitteilt.

Robby sitzt nun im Tierheim Peine und wartet sehnsüchtig auf neue Menschen. Mit Robby wurde früher viel gearbeitet. Er konnte bestens Leine laufen, zeigte sich als sozialer Hund und war im Mantrailing bis vor kurzem aktiv. Heißt, er ist durchaus „vorgebildet“.

Robby hat schon Pflegerinnen um den Finger gewickelt

Allerdings ist Robby, was ihm fremde Menschen angeht, zunächst unsicher. Die, die er mag, denen öffnet er sich aber schnell. Im Tierheim hat er die eine oder andere Pflegerin schon um den Finger gewickelt.

Für Robby suchen die Tierheim-Mitarbeiter Menschen, die ihn im Tierheim geduldig kennenlernen und dann geduldig in einem neuen Zuhause ankommen lassen. Haus und eingezäunter Garten wären der Robby-Traum.

Katzen kennt Robby, Autofahren und Alleinbleiben sind kein Problem für ihn. Am besten wäre es, wenn er in einen kinderlosen, ruhigeren Haushalt mit einem souveränen Erst-Hund an der Seite ziehen könnte.

Interessenten melden sich im Peiner Tierheim

Wer Robby lächeln sehen möchte, der rufe im Tierheim Peine unter Telefon (05171) 52558 an.