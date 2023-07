Der Braunschweiger Hof stand in der Nacht zu Freitag lichterloh in Flammen.

Feuerwehr Wolfenbüttel Großbrand im Kreis Wolfenbüttel: Ehemalige Gaststätte in Flammen

Auf der Hauptstraße in Groß Biewende ist in der Nacht zu Freitag ein Feuer ausgebrochen. Über 100 Feuerwehrleute bekämpfen den Großbrand, der inzwischen unter Kontrolle ist. Dennoch werden die Löscharbeiten vermutlich noch bis in die frühen Mittagsstunden dauern. Verletzte gibt es keine.

Um kurz vor 1 Uhr ertönten die Sirenen in und um Groß Biewende. Bereits beim Verlassen der Wohnungen konnten die Kräfte der Ortswehren erkennen, dass die ehemalige Gaststätte Braunschweiger Hof in der Ortsmitte von Groß Biewende in voller Ausdehnung brannte. Flammen schlugen bereits aus dem Dach. Wenig später löste die Ortsfeuerwehr Großalarm für die Wehren der Samtgemeinde aus.

Feuer in Groß Biewende: Ehemalige Gaststätte nicht mehr zu retten

Schnell war klar, dass das leerstehende Gebäude nicht mehr zu retten war. Starker Funkenflug und erheblicher Brandrauch gefährdeten die umliegenden Wirtschafts- und Wohngebäude. Gemeindebrandmeister Jan Fischer veranlasste mit Einsatzleiter Torben Meiners die Sicherung dieser Gebäude. Einsatzkräfte kontrollierten in regelmäßigen Abständen die betroffenen Wohnungen der gefährdeten Häuser. Kurzzeitig wurden Bewohner der anliegenden Häuser sicherheitshalber evakuiert. Gegen 1.30 Uhr war der Brand unter Kontrolle, teilte die Polizei mit.

Wie es mit diesem Gebäude, das nun als Brandruine im Ortskern steht, weitergeht, ist unklar. Die Polizei ermittelt derzeit die Brandursache und die Schadenshöhe. Problematisch wird auch die zukünftige Alarmierung der Ortswehr Groß Biewende sein. Die Feuerwehrsirene befand sich auf dem Dach des ausgebrannten Gebäudes. Nachdem sie ihren Dienst zur Alarmierung der Einsatzkräfte noch verrichtet hatte, stürzte sie wenig später in das Flammenmeer.

Neben der Wehr aus Groß Biewende waren die Wehren aus Klein Biewende, Kissenbrück, Groß Denkte, Remlingen, Wittmar sowie die Drehleitergruppen aus Schöppenstedt und Wolfenbüttel im Einsatz. Rettungskräfte des DRK Wolfenbüttel standen ebenfalls in Bereitschaft. Die massive Brandbekämpfung erfolgte mit mehreren B- und C-Rohren sowie über die Drehleitern aus Schöppenstedt und Wolfenbüttel. Das Löschwasser wurde aus dem Hydrantennetz im Ort und über eine lange Schlauchversorgungsleitung aus dem ehemaligen Freibad gesichert.