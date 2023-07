A7: Lkw durchbricht Schutzplanke - Bagger landet auf Fahrbahn

Aufgrund eines Verkehrsunfalls ist die A7 zwischen den Anschlussstellen Lutterberg und Hedemünden für den Verkehr in Fahrtrichtung Hannover seit etwa 14.41 Uhr am Donnerstagnachmittag, 27. Juli, voll gesperrt.

Aus bislang ungeklärter Ursache hat laut Polizeibericht ein Lkw auf der A7 in Fahrtrichtung Hannover die Außenschutzplanke durchbrochen und kam im Böschungsraum zum Liegen. Seine Ladung - ein Bagger - ist aus ungeklärten Gründen auf dem Hauptfahrstreifen liegen geblieben und hat dort die Fahrbahn erheblich beschädigt. Neben einer starken Verschmutzung durch auslaufendes Öl und herumliegende Trümmerteile ist der Asphalt an der Unfallstelle zum Teil aufgerissen.

Der Lkw-Fahrer ist ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus transportiert worden.

Der Verkehr in Richtung Hannover wird derzeit an der Anschlussstelle Lutterberg von der Autobahn abgeleitet. Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Reinigungs- und Bergungsarbeiten nehmen vermutlich noch mehrere Stunden in Anspruch. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor.