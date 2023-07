Eröffnet NBA-Star Dennis Schröder einen Club in Braunschweig?

Braunschweig Der NBA-Profi ist aktuell in seiner Heimat. Auf Youtube dokumentiert Ehefrau Ellen ihre Zeit in Braunschweig. Auch einen Clubbesuch im „Eule/XO“.

Seit ein paar Wochen ist der deutsche Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder mit seiner Familie wieder in seiner Heimat Braunschweig. Seine Ehefrau Ellen Schröder dokumentiert das Leben der beiden und ihrer drei Kinder regelmäßig auf ihrem Youtube-Kanal für ihre knapp 37.000 Follower. So auch einen Pärchenabend am vergangenen Samstag. Angefangen mit einem Kinobesuch im Astor-Filmtheater, wo sie sich den Horrorfilm „Insidisous“ angeschaut haben, und dem anschließenden Clubbesuch im „Eule/XO“.

Youtube-Vlog von Ellen Schröder aus Braunschweig

„Das ist das erste Mal, dass ich in einen Club gehe seit anderthalb Jahren“, sagt Ellen Schröder im Video, als die beiden vor dem Eingang des Braunschweiger Clubs am Gieseler stehen. „Mal sehen, ob sich hier in der Partyszene was verändert hat“. Im „Eule/XO“ selbst erzählt der NBA-Profi, dass sie am Eingang zuvor scheinbar nicht in den Club gelassen wurden und ihnen erst nach Einsatz seiner Frau der Eintritt gewährt wurde.

Nichtsdestotrotz lassen sich Dennis Schröder und seine Frau Ellen den Spaß nicht verderben. Kurz darauf sieht man Dennis Schröder mit seinen Freunden ausgelassen tanzen und feiern, während sich Frau Ellen erschöpft auf eine Bank fallen lässt: „Ich bin so müde, ich will ins Bett“.

Ellen Schröder kritisiert Musik im Braunschweiger Club

Anschließend sieht man die Schröders auf dem Heimweg. Draußen wird es bereits langsam hell. „Ellen war die Person, die raus wollte“, stellt Dennis Schröder in dem Youtube-Video klar. „Das war gar nichts. Ich habe ja nichts gegen die Eule an sich. Also wenn du in Braunschweig rausgehst, dann kannst du eigentlich nur dorthin gehen. Aber der DJ heute hat es einfach Null drauf gehabt. Das ging gar nicht“, lautet Ellen Schröders Fazit, „Ob es sich gelohnt hat? Ich weiß nicht, wohl eher nicht.“

Das Video endet mit einer Ansage: „Wir machen hier einen Club auf“, sagt Ellen Schröder in die Kameralinse. Ob es sich dabei um ein ernstzunehmendes Vorhaben handelt, bleibt abzuwarten. Die Fans sind jedoch von der Idee begeistert. „Die Ansage hab ich mir gemerkt und hoffe, es wird nen Banger“, „Dennis sein Club wäre voll. Wäre echt witzig dort zu sein“, „Wenn ihr einen Club eröffnet, wäre das der erste in meinem Leben, den ich besuchen würde“ und „Bitte eröffnet ein Club in BS, ich würde das so hart feiern“, schrieben User in den über 50 Kommentaren unter dem Video.