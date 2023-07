Hannover Wer die Hoffnung auf heiße Sommertage in der Region hatte, wird auch in den nächsten Tagen enttäuscht. Der DWD kündigt weiter herbstliches Wetter an.

Wetter in Niedersachsen Endlich Sommer? Fehlanzeige – Mehr Regen in Niedersachsen

Von den eigentlich heißesten Tages des Jahres ist in Niedersachsen weiterhin nichts zu spüren. Der Sommer bleibt in der Region Braunschweig-Wolfsburg auch am Donnerstag regnerisch.

Am Vormittag soll es zunehmend bedeckt sein und verbreitet regnen, wie aus einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht. Später am Tag soll es in Niedersachsen örtlich gewittrig verstärkten Regen geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 21 Grad. Auch am Freitag sind laut DWD Regenschauer möglich. Mit 22 bis 25 Grad soll es etwas wärmer werden.